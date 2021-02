Rede de abastecimento de água da Flórida comprometida por ataque de hacker

Foi no Estado da Flórida, mais concretamente na cidade de Oldsmar, que o sistema de abastecimento de águas foi comprometido. Um hacker teve acesso ao sistema de tratamento de água da cidade e tentou aumentar os níveis de hidróxido de sódio da água.

O caso agora divulgado pelas autoridades, ocorreu na passada sexta-feira, colocando milhares de pessoas em risco de serem envenenadas.

Um hacker teve acesso ao sistema de tratamento de água de Oldsmar, Flórida, na passada sexta-feira e tentou aumentar os níveis de hidróxido de sódio (soda cáustica) na água da cidade, segundo avançaram as autoridades.

O hidróxido de sódio, quando usado nas quantidades certas, serve para controlar a acidez da água. Contudo, em níveis mais elevados pode ser altamente perigoso, colocando a população risco de envenenamento.

O atacante parecia conhecer exatamente as consequências

O incidente ocorreu na sexta-feira, quando uma operadora percebeu a intrusão e observou o hacker aceder ao sistema remotamente. O hacker ajustou o nível de hidróxido de sódio para mais de 100 vezes os níveis normais.

Apesar de ter sido detetado imediatamente pelo operador, a verdade é que não é conhecida a origem do ataque. No entanto, segundo as autoridades, apesar de existirem mais mecanismos para evitar uma catástrofe, a verdade é que o atacante parecia exatamente qual o componente químico que estava a alterar e das consequências que daí podiam advir.

O FBI e as restantes autoridades federais já estão a investigar a origem do ataque e a tentar perceber as motivações.