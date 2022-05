PRR: 50% dos concursos já foram lançados! 25% aprovados e 3% pagos

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa de aplicação nacional, com um período de execução até 2026, que vai implementar um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, após a pandemia, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década.

De acordo com o presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, 50% dos concursos da dotação global do plano já foram lançados.

Foi na Guarda, no final de um almoço debate sobre “Portugal de Amanhã – Uma visão estratégica para a próxima década”, realizado pela Associação Empresarial NERGA, que o responsável pela gestão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) revelou que Metade dos concursos da dotação do PRR estão lançados.

Em declarações à Agência Lusa, Fernando Alfaiate referiu que...

A execução é aquela que está traduzida no relatório de monitorização da Estrutura de Missão. Portanto, 50% dos concursos da dotação do PRR estão lançados, cerca de 25% da dotação está aprovada. E pagamentos que temos processados até à data, são 3%

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal referiu que a situação atual do PRR está “completamente dentro daquilo que são as prioridades estabelecidas do ponto de vista de calendário” quando o plano foi aprovado com a Comissão Europeia, “sem qualquer desvio”.

Adiantou que, por enquanto, apesar do atual contexto, também motivado pela invasão da Rússia à Ucrânia, a Estrutura de Missão Recuperar Portugal está a conseguir “gerir de forma a alcançar todos os objetivos possíveis”.

PRR visão Geral

Na dimensão Transição Digital, estão previstas reformas e investimentos significativos nas áreas da digitalização de empresas, do estado e no fornecimento de competências digitais na educação, saúde, cultura e gestão florestal.

Para assegurar que Portugal acelere a transição para uma sociedade mais digitalizada, as opções nacionais, no PRR, assentam em 5 componentes nas seguintes áreas: capacitação e inclusão digital das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

As medidas de apoio aos objetivos digitais representam um montante que representa 22% da dotação total do plano, ultrapassando o limiar de 20% definido pela regulamentação europeia: 12 das 20 componentes do PRR têm contributo direto meta digital.

Para estar a par de todos os concursos basta que aceda à página Recuperar Portugal.

