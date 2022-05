Apple estará a testar o ecrã a cores da E Ink para um dispositivo dobrável

O trabalho das fabricantes de tecnologia móvel está em constante evolução e da Apple espera-se um modelo dobrável para acompanhar as tendências do mercado. No entanto, apesar de todas as notícias e rumores tarda em chegar uma informação oficial.

Há agora novos desenvolvimentos que chegam do analista Ming-Chi Kuo que dão indicação de que a Apple estará a explorar a possibilidade de lançar um dispositivo dobrável com o ecrã a cores da E Ink.

A Apple estará a testar a utilização de um ecrã a cores da E Ink como solução para um dispositivo dobrável, segundo a informação partilhada hoje por Ming-Chi Kuo no seu Twitter.

Na verdade, Kuo não deixa uma suposição no ar. Nas palavras dele é afirmado que a Apple está mesmo a testar esta tecnologia para um futuro ecrã de capa de um dispositivo dobrável e aplicações semelhantes a tablets, eventualmente para equipamentos tipo e-reader.

Acrescenta ainda que esta solução - um ecrã EPD (Electronic Paper Display) - poderá trazer vantagens a estes dispositivos graças à sua excelente economia de energia.

A olhar para o que o mercado oferece, um EPD poderia ser aplicado num equipamento do tipo dos Z Flip da Samsung, onde apenas é apresentada informação limitada, como notificações, horas e pouco mais. Os modelos em livro estão a chegar ao mercado já com ecrãs secundários externos com tecnologia OLED, já que o objetivo é que sejam tão versáteis fechados quanto abertos, num misto entre o smartphone e o tablet.

A E Ink que é mais conhecida pelos seus ecrãs monocromáticos, por exemplo os que equipam os Kindle da Amazon, tem também soluções a cores e até mesmo ecrãs dobráveis.

Esta informação partilhada pelo analista não inclui, no entanto, nenhuma data previsível para o possível lançamento de um dispositivo em concreto para o mercado. Recorde-se que já se falou em 2021 para a chegada de um equipamento semelhante ao Samsung Galaxy Z Flip, já se falou um modelo com ecrã dobrável de 9" para 2025 e até num de 20", mas para 2026.