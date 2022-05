5 anos depois, a Tesla começa a fazer reservas do seu camião elétrico Semi

A Tesla prometeu revolucionar as estradas com os seus carros, mas também mostrou como será o mundo no futuro quando os pesados de mercadorias forem também eletrificados com a sua tecnologia. Apareceu assim, em 2017, o Semi. Na sua apresentação, a empresa de Elon Musk, a Tesla, prometeu um camião elétrico com ar futurista.

Cinco anos passaram e finalmente a empresa está a aceitar reservas com um depósito de 20 mil dólares. E não faltam nomes de gigantes a reservar os seus camiões.

A Tesla mantém para já a esperada janela de produção de 2023. Em carteira tem já muitas unidades solicitadas por marcas como a PepsiCo e a Walmart.

O Semi foi revelado em 2017, juntamente com o Roadster de segunda geração. A máquina foi concebida para fazer o up-end de camiões convencionais com um alcance máximo de 800 km, carregamentos rápidos "Megacharger" e um tempo de 20 segundos dos 0 aos 100 km/h com um peso carregado de 36 toneladas.

Em relação ao preço, ainda se espera que comece nos 150.000 dólares (cerca de 143 mil euros), tornando este pesado num alvo potencialmente viável para empresas que queiram transportadores intercidades sem os habituais custos de combustível ou impacto ambiental.

Contudo, tal como com o novo Roadster, o lançamento não correu de acordo com o planeado. A Tesla atrasou o Semi várias vezes, mais recentemente por causa da escassez de chips e capacidade de produção limitada para as células de bateria 4680.

A questão no momento das reservas prende-se mais com um financiamento à marca e não tanto com o assegurar de unidades do camião. Isto já se viu no passado, quando a Tesla assegurou os depósitos para o Cybertruck (mais de 1,2 milhões a partir de novembro de 2021). Este encaixe ajudou a empresa americana a garantir milhares de milhões de receitas sempre nestes processos.

Portanto, o facto da Tesla abrir as reservas não nos diz que o lançamento do Semi está iminente. Serve sim para reconfortar os cofres da fabricante de elétricos.