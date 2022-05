A conferência terá início às 09h no Auditório dos Serviços Centrais do Politécnico da Guarda e contará com a participação do contra-almirante António Gameiro Marques, do Gabinete Nacional de Segurança, Jesús Martínez Martínez, da Universidade de Múrcia (Espanha), João Ferreira Pinto, encarregado da Proteção de Dados no Supremo Tribunal de Justiça, António Rio Costa, do Centro Nacional de Cibersegurança, e Victor Lobo, da Escola Universitária Militar da Universidade Nova de Lisboa, entre outros.