Portugal volta a tremer! Sismo de magnitude 3,1 registado a 30 km de Sesimbra

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi esta quinta-feira registado em Portugal, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul de Sesimbra.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou a ocorrência de um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter, esta quinta-feira, em Portugal, com epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul de Sesimbra. O abalo foi registado às 03:26.

Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido.

O sismo de magnitude 3,1 na escala de escala Richter não terá sido sentido pelos humanos, mas as máquinas registaram um novo abalo. Esta magnitude está classificada na escala de Richter como um pequeno sismo, que é frequentemente sentido, mas raramente causa danos.

Escala Richter Classificação: Microssismos

Magnitude: < 2,0 - não percetíveis pelos humanos.

Frequência: cerca de 8 mil vezes ao dia

Magnitude: 2,0-2,9 - Geralmente não sentido, apenas detetado/registado por sismógrafos.

Frequência: cerca de mil vezes ao dia

Magnitude: 3,0-3,9 - Frequentemente sentido, mas raramente causa danos.

Frequência: cerca de 49 mil vezes ao ano

Magnitude: 4,0-4,9 - Tremor notório de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos. Sismo significativo, mas com danos importantes improváveis.

Frequência: cerca de 6200 vezes ao ano

Magnitude: 5,0-5,9 - Pode causar danos importantes em edifícios mal concebidos e em zonas restritas. Provoca apenas danos ligeiros em edifícios bem construídos.

Frequência: 800 vezes ao ano

Magnitude: 6,0-6,9 - Pode ser destruidor em áreas habitadas num raio de até 160 quilómetros em torno do epicentro.

Frequência: 120 vezes ao ano

Magnitude: 7,0-7,9 - Pode provocar danos graves em zonas vastas.

Frequência: 18 vezes ao ano

Magnitude: 8,0-8,9 - Pode causar danos sérios num raio de várias centenas de quilómetros em torno do epicentro.

Frequência: 1 vez por ano

Magnitude: 9,0-9,9 - Devasta zonas num raio de milhares de quilómetros em torno do epicentro.

Frequência: 1 vez a cada 20 anos

Magnitude: >10,0 - Desconhecido. Na história conhecida nunca foi registado um sismo desta magnitude.

Frequência: Desconhecido

A 26 de agosto, um sismo de magnitude 5,3 na escala de Richter foi registado às 05:11 nas estações da Rede Sísmica do continente, com epicentro a cerca de 60 quilómetros a oeste de Sines. Em termos de magnitude, este foi o 10.º maior sismo desde o século XVI, de acordo com o IPMA.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), outro sismo de magnitude 6,2 na escala de Richter atingiu, também esta quinta-feira, a costa norte da Papua-Nova Guiné. Não se registaram danos significativos na cidade de Wewak, na costa norte da Papua-Nova Guiné, de acordo com um fotógrafo da agência de notícias France-Presse no local.