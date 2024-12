Close-up incrível ao olho da gigante “Sweet Girl”

Uma baleia jubarte nadou até à fotógrafa que recolheu uma imagem incrível. A fotografia tirada bem de perto mostra o olho da “Sweet Girl” numa resolução fantástica.

Experiência poderosa que capta com detalhe um olho da baleia jubarte

Rachel Moore batizou a baleia de “Sweet Girl”, após um encontro com a curiosa e amigável jubarte. No entanto, a “Sweet Girl” morreu tragicamente poucos dias depois de Moore ter tirado as fotografias, quando o juvenil foi atingido por um barco.

Fiquei completamente destroçada. Foi difícil processar o facto de esta baleia incrivelmente gentil e curiosa ter sofrido um fim tão trágico. Ainda hoje, as imagens que lhe tirei provocam uma profunda mistura de emoções: alegria pelo nosso encontro único e tristeza pela sua morte trágica e pelo sofrimento que suportou.

Disse Rachel Moore, a autora da foto.

Rachel é especialista em fotografia subaquática e passa o seu tempo a navegar à volta do mundo capturando a vida marinha a bordo do Voyages of Agape.

A fotógrafa diz que estava numa excursão de um dia inteiro na Polinésia Francesa em outubro passado e que tinha estado a nadar todo o dia quando encontrou a Sweet Girl.

Assim que entrámos [na água], ela aproximou-se muito de nós. Ao contrário de outra baleia com quem tínhamos nadado anteriormente, os seus movimentos eram lentos e controlados. Apesar do seu comportamento calmo, continuámos a nadar para longe dela sempre que ela se aproximava, mantendo uma distância respeitosa durante quase uma hora.

Disse Rachel.

Experiência ficou gravada na sua GoPro

Mas depois de observar atentamente a jovem jubarte, Rachel decidiu que seria seguro parar e deixar a Sweet Girl aproximar-se o mais que quisesse.

Quando eu parei, ela parou. Parecia querer ficar olhos nos olhos. Durante 10 minutos, ficámos juntos à superfície. Por vezes, ela passava ligeiramente por mim, mas depois virava-se imediatamente e vinha na minha direção. Já tinha visto outros tentarem tocar-lhe, mas ela afastava-se sempre mesmo antes do contacto. Disse-lhe em silêncio que estava ali apenas para estar com ela, que respeitaria o seu espaço e que não havia expectativas. Nunca tirei os olhos dos dela. Falhei completamente na captação daquele momento, mas, felizmente, a minha GoPro estava a filmar.

Explicou a fotógrafa.

Rachel disse que mais tarde naquela noite se arrependeu de não ter feito um trabalho melhor para capturar o momento. Mas no dia seguinte, numa reviravolta do destino, acabou por encontrar a Sweet Girl mais uma vez e sabia que queria captar o olhar da jubarte.

Assim que entrei na água, a Sweet Girl aproximou-se de mim e entrou na água na vertical, rolando e mostrando-me cada um dos olhos. Desta vez, não me afastei a nadar. Sabia que podia confiar nela e que ela podia confiar em mim. Durante os cinco minutos seguintes, ficámos olhos nos olhos à superfície, com ela a aproximar-se ainda mais - a poucos centímetros de distância.

Contou Rachel.

Segurei o seu olhar e fiz zoom com a minha lente 16-35mm, confiando que o rastreio do olho do animal funcionaria. Apontei a câmara para o seu olho e, no momento em que ela se virou de cabeça para baixo, carreguei no obturador, captando o último pedaço de luz solar a iluminar o seu olho.

Acrescentou a fotógrafa.

A história de Sweet Girl e as incríveis fotografias de Moore comoveram pessoas em todo o mundo. A fotógrafa disse que a sua decisão de recortar o olho de Sweet Girl foi “instintiva”.

A forma como ela olhou para mim deixou uma marca indelével na minha memória - foi um dos momentos mais poderosos e profundos da minha vida. Queria captar esse contacto visual direto para poder sentir sempre o poder desse encontro.

Partilhou Rachel Moore.

Muitos espetadores da foto dizem sentir a ligação com a Sweet Girl. Por seu lado, estas reações deixaram a fotógrafo “maravilhada”.

Um momento bonito que se tornou trágico

Apenas quatro dias após o último encontro de Moore com Sweet Girl, a jubarte foi morta por um navio “em movimento rápido” perto do Taiti.

Rachel contou que as imagens que lhe tirou provocam uma profunda mistura de emoções: alegria pelo encontro único e tristeza pela sua morte trágica e pelo sofrimento que suportou.

Embora a história de Sweet Girl acabe por terminar em tragédia, Rachel também a vê como uma oportunidade para sensibilizar as pessoas para os ataques de navios.

A jovem fotógrafa lançou uma petição instando o governo da Polinésia Francesa a adotar e aplicar um limite de velocidade de 12 nós ou menos para todas as grandes embarcações num raio de dois quilómetros do Taiti e de Mo'orea durante a época das baleias.