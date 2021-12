Pharaoh: A New Era, o regresso ao Antigo Egipto

Recentemente, foi divulgado pela distribuidora Dotemu e pelos estúdios Triskell Interactive, o desenvolvimento de Pharaoh: A New Era.

Trata-se de um regresso de um jogo de estratégia que nos leva até aos tempos dos Faraós.

Os estúdios de desenvolvimento franceses Triskell Interactive, revelaram recentemente que se encontram a trabalhar em Pharaoh: A New Era, o regresso dos jogos de estratégia, aos tempos dos Faraós, no Antigo Egipto.

Seguindo as linhas do título original, Pharaoh: A New Era é um jogo de construção de cidades que, tal como o nome indica, decorre no Antigo Egipto.

Pharaoh: A New Era tenta, portanto, recriar toda a magia e carisma do jogo original, mas passados 20 anos e com outras condições. Dessa forma, o jogo tem vindo a ser reescrito e, além de introdução de novo código, apresenta ainda gráficos 4K, mecânicas melhoradas e melhorias ao nivel do UI (User Interface).

A campanha desafia os jogadores a desenvolverem várias cidades egípcias, ao longo de 6 períodos diferentes do Antigo Egipto. Para tal, terão de assumir as rédeas de várias áreas importantes para o desenvolvimento das metrópoles, como, por exemplo, a criação de rotas de comércio, da produção de materiais, saúde, religião, segurança,... entre outros aspetos.

Pharaoh: A New Era inclui a expansão de 2000, intitulada de Cleopatra: Queen of the Nile, que perfaz mais de 100 horas de jogabilidade, 53 missões, editor de missões e um modo Free Build.

Entretanto foi revelado ainda um novo trailer, um documentário "Behind the Scenes" onde os desenvolvedores do jogo, revelam mais pormenores e detalhes sobre Pharaoh: A New Era.

Pharaoh: A New Era será lançado para PC no início de 2022.