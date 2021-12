Domine o WhatsApp como ninguém! Estas são as melhores dicas de 2021 – Parte 2

O ano de 2021 foi intenso para o WhatsApp. Foram muitas as novidades apresentadas, algumas delas revolucionárias, mas foi também o ano em que muito utilizadores se afastaram da plataforma às alterações nas políticas de privacidade.

Ainda assim, é uma das apps para troca de mensagens mais utilizada em todo o mundo e, por isso, trazemos-lhe uma coletânea de algumas das melhores dicas para WhatsApp de 2021.

Para que não seja incomodado neste Natal ou em qualquer período de férias poderá ser importante desativar as conversações.

Abrir Definições

Selecionar Arquivar todas as conversas

Escolher a opção Arquivar Todas

Com esta opção ativa, todas as conversas são silenciadas. Caso pretenda ter acesso às conversas, basta fazer o processo inverso, ou seja, escolher a opção desarquivar todas as conversas.

Seja por questões de segurança, privacidade ou qualquer outro motivo, o WhatsApp permite que seja feito o envio de conteúdo multimédia.

Na conversa, tocar no clip e selecionar Galeria

Selecionar o ficheiro

Em "Adicione uma legenda..." tocar no ícone com um 1, para definir que será de visualização única

Clicar em enviar

Para que não seja incomodado por um contacto inconveniente pode bloqueá-lo:

Na conversa, ir às Definições

Selecionar Bloquear

Escolher entre Bloquear ou Denunciar e Bloquear

Poderá reverter esta ação clicando em "Bloqueou este contacto. Toque para desbloquear."

Recentemente, o WhatsApp passou a permitir cifrar as cópias de segurança, garantindo proteção com uma chave de 64 dígitos, que, caso seja perdida, torna a cópia de segurança impossível de recuperar. Há ainda a possibilidade de usar uma palavra passe, que pode ser recuperada se for perdida.

Esta funcionalidade está a ser disponibilizada de forma faseada, pelo que poderá ainda não ter disponível no seu dispositivo.

Abrir Definições

Conversas

Selecionar Cópia de Segurança seguido de Cópia de segurança encriptada ponto a ponto

Para que não tenha que revelar que a imagem que partilhou com alguém veio de outra conversa, ao invés de clicar no ícone de reenviar, deverá: