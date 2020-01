Oblivion: O supercomputador que vai ficar em Évora

Portugal está a crescer no que diz respeito a supercomputação. Em julho de 2019 informamos que Portugal iria ter um supercomputador, o Bob. Este computador está instalado no datacenter da REN – subestação de Riba de Ave. O nosso país vai também receber o Deucalion, que será instalado até ao final de 2020 e terá a capacidade de executar 10 mil biliões de operações por segundo.

Em Évora irá ficar um supercomputador ligado ao projeto do maior radiotelescópio do mundo, o Oblivion.

O supercomputador Oblivion, com desempenho equivalente à combinação de mais de mil computadores, vai funcionar em Évora, associado ao projeto do maior radiotelescópio do mundo e disponível também para a comunidade científica e empresa, segundo a Lusa. A máquina está instalada no Data Center da DECSIS, no Parque Industrial e Tecnológico da cidade.

Supercomputador Oblivion vai armazenar 1,5 Petabytes de dados

Miguel Avillez, coordenador do Oblivion e professora na Universidade de Aveiro, referiu que este supercomputador é…

É uma máquina potente, com nós de computação, de gestão e de armazenamento. E podemos dizer que tem uma ‘performance’ equivalente a 1.200 PCs a funcionarem em conjunto É um investimento próximo de um milhão de euros” e foi adquirido para a infraestrutura de investigação ENGAGE SKA “Enabling Green E-science for the SKA Research Infrastructure”, ligada ao projeto do maior radiotelescópio do mundo>

O ENGAGE SKA, liderado pelo Instituto de Telecomunicações (IT) de Aveiro e com as Universidades de Évora, Aveiro, Porto e Coimbra, Instituto Politécnico de Beja e Associação RAEGE Açores, é a interface da comunidade científica nacional ao Square Kilometre Array (SKA).

A máquina “é capaz de processar 239 milhões de milhões de operações por segundo (TFLOPS – ‘Tera Floating Operations per Second’), com “um custo energético muito baixo”, e “vai ser preparada para armazenar 1,5 Petabytes de dados (equivalente a 1,5 milhões de Gigabytes)”, refere Miguel Avillez.

O Oblivion vai “efetuar simulações numéricas em vários domínios da ciência”, nomeadamente no campo da astrofísica.

