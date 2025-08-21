PplWare Mobile

Regresso às aulas: os melhores tarifários para estudantes em Portugal

· Notícias 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Paulada na xarecax says:
    21 de Agosto de 2025 às 21:59

    Resumidamente, Digi…

    Responder
  2. Max says:
    21 de Agosto de 2025 às 21:59

    E só com telefone e SMS para os do 1º e do 2º ciclo usarem nos dumb phones para levar para a escola, há?
    E quantos SMS mensais gratuitos? Ou querem que se pague todos à parte – e quanto custa cada um? É que com a moda dos SMS pagos à parte, já só se usava WhatsApp, que não dá nos dumb phones.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      21 de Agosto de 2025 às 22:22

      Os planos são Xminutos ou SMS, isso dos SMS pagos à parte é cena de terceiro mundo dos planos pre pagos, maior parvoíce de sempre ter de carregar o telemóvel, por essas e por outras é que ficámos tão atrasados em telecomunicações, planos e equipamentos

      Responder
  3. Ahahah says:
    21 de Agosto de 2025 às 22:33

    Amigo (by Vodafone) is the best

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube