NoName057(16): derrubada infraestrutura do grupo hacktivista pró‑russo

Em meados de julho de 2025, a Europol coordenou a Operação Eastwood, uma ação coordenada entre a Europol e Eurojuste e forças de segurança de 12 países. A infraestrutura do grupo hacktivista pró‑russo NoName057(16) foi desmantelada.

Mais de 100 servidores usados pelo grupo foram derrubados, incluindo 42 em território espanhol, desativados pela Polícia Nacional, CNI e CCN. Foram emitidos 7 mandados internacionais de prisão (6 pela Alemanha e 1 pela Espanha) e 2 detenções (uma na França, outra na Espanha). Realizaram-se 24 buscas (12 só na Espanha), e 13 pessoas foram interrogadas, 5 delas no país ibérico.

Cerca de 1 000 simpatizantes do NoName foram contactados, alertados sobre as implicações legais do seu apoio ao grupo.

Quem é o grupo NoName057(16)?

Surgiu em março de 2022, logo após a invasão russa à Ucrânia, e concentra-se em ataques de negação de serviço (DDoS) a sites ocidentais apoiantes de Kiev — inclusive durante as eleições de Espanha.

De acordo com as informações, esta rede utiliza a sua própria plataforma de ataque, a DDoSia, além de uma botnet com várias centenas de servidores.

O grupo recruta voluntários via Telegram, fóruns, gamificando a participação com “leaderboards”, “badges” e pagamentos em criptomoedas. Segundo dados, esta rede terá mobilizado cerca de 4 000 voluntários (jovens).

Os ataques mais relevantes aconteceram a instituições críticas como bancos, fabricantes de armamentos, energia, governos, telecoms, durante eventos importantes: discurso de Zelensky no parlamento suíço, Cúpula da OTAN na Holanda, eleições europeias, entre outros.

