Pesquisa do ChatGPT está a crescer bastante na Europa, segundo dados da OpenAI

A funcionalidade de pesquisa integrada no ChatGPT da OpenAI, que permite ao chatbot aceder a informação atualizada da web para formular as suas respostas, está a experimentar um crescimento notável no continente europeu. Dados recentes da própria empresa indicam uma rápida adoção por parte dos utilizadores.

Expansão significativa de utilizadores da pesquisa do ChatGPT

Um relatório submetido por uma das divisões corporativas da OpenAI na UE, a OpenAI Ireland Limited, revela números expressivos sobre a utilização da pesquisa do ChatGPT. Durante o período de seis meses terminado a 31 de março, a funcionalidade registou uma média mensal de aproximadamente 41,3 milhões de utilizadores ativos.

Este valor representa um aumento substancial face aos cerca de 11,2 milhões de utilizadores ativos mensais registados no semestre terminado a 31 de outubro de 2024.

Para o período de seis meses que termina em 31 de outubro de 2024, o ChatGPT search e o Browse tinham, em conjunto, aproximadamente 11,2 milhões de destinatários ativos mensais médios na União Europeia.

A OpenAI publica regularmente estas informações para cumprir o Regulamento dos Serviços Digitais (DSA, originalmente) da União Europeia, que regula múltiplos aspetos dos serviços online nos países europeus.

O DSA define "utilizadores ativos mensais" como indivíduos que interagem com o serviço pelo menos uma vez num determinado período, seja através da exposição a informação disseminada na interface online (como visualizá-la ou ouvi-la) ou fornecendo informação.

Uma componente importante do DSA instrui as plataformas online ou motores de pesquisa considerados "muito grandes" - aqueles com mais de 45 milhões de utilizadores mensais médios - a implementar medidas específicas.

Estas incluem:

Permitir que os utilizadores optem por sair de sistemas de recomendação e de criação de perfis;

Partilhar determinados dados com investigadores e autoridades;

Realizar auditorias externas.

Assumindo que a tendência de crescimento atual se mantenha, a pesquisa do ChatGPT poderá em breve ficar sujeita a estes requisitos mais rigorosos.

Concorrência no mercado de pesquisa online

Desde a sua estreia no ano passado, a pesquisa do ChatGPT tem vindo a conquistar algum espaço face a concorrentes estabelecidos como a Google. De acordo com uma sondagem publicada em setembro, 8% das pessoas afirmaram que escolheriam o ChatGPT em detrimento da Google como o seu motor de pesquisa principal.

Contudo, a Google permanece, de longe, a ferramenta de pesquisa online dominante. Uma estimativa indica que processa 373 vezes mais pesquisas do que o ChatGPT.

Investigadores descobriram que a pesquisa do ChatGPT e outros motores de pesquisa baseados em inteligência artificial podem ser menos fiáveis do que a pesquisa convencional, dependendo da consulta efetuada. Segundo um estudo, o ChatGPT identificou incorretamente 67% dos artigos procurados.

Outro estudo revelou problemas de precisão relacionados com o tratamento de conteúdos noticiosos pelo ChatGPT, incluindo conteúdos de editores com os quais a OpenAI possui acordos de licenciamento.

