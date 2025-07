A colisão da sonda DART com Dimorphos teve efeitos muito mais profundos do que se previa

A missão DART da NASA tinha como objetivo testar a capacidade de desviar um asteroide da sua trajetória. O impacto com Dimorphos, uma pequena lua do asteroide Didymos, foi um sucesso técnico… mas os seus efeitos superaram em muito o esperado.

3 pontos essenciais A missão DART conseguiu reduzir a órbita de Dimorphos em 33 minutos.

O impacto alterou a forma do asteroide, que passou de arredondado a deformado.

A enorme nuvem de detritos gerada surpreendeu os cientistas e intensificou o efeito do desvio.

A 26 de setembro de 2022, a sonda DART colidiu com Dimorphos, numa tentativa de testar um possível método de defesa planetária. As equipas da NASA acompanharam cada segundo a partir da sala de controlo.

As primeiras imagens e dados superaram as expectativas: além da mudança de órbita, o asteroide alterou visivelmente a sua forma e uma parte significativa da sua superfície foi lançada para o espaço.

Nuvem de detritos massiva e inesperada

No momento do impacto, uma nuvem de fragmentos foi expelida de Dimorphos. Alguns blocos atingiram velocidades superiores a 50 m/s, chegando a medir quase 4 metros.

Foram observadas duas longas caudas de detritos, visíveis durante vários dias.

O material não seguiu uma direção única: alguns fragmentos moveram-se perpendicularmente, outros dispersaram-se em várias direções em redor de Dimorphos, algo não previsto nos modelos iniciais da missão.

Cada fragmento lançado transportou parte da energia do impacto, o que aumentou significativamente a eficácia do desvio.

Os especialistas concluíram que a alteração da trajetória não depende apenas do embate direto, mas também da forma como o corpo impactado se fragmenta.

Sequência animada onde são mostrados aglomerados de rochas no canto superior direito e no canto inferior esquerdo, bem como uma ausência geral de rochas noutras direções. A sequência cobre os 12 s que antecedem a aproximação do LICIACube, onde é percetível o movimento aparente das rochas devido à mudança de ponto de vista. Os círculos numerados destacam uma seleção de 16 rochas que são seguidas ao longo da sequência e discutidas na Secção 5. As imagens foram processadas dividindo um perfil radial r⁻¹,⁶.

Próximos passos: missão Hera

O sistema Didymos-Dimorphos continua sob observação. A missão europeia Hera visitará em breve o local do impacto para analisar os efeitos em detalhe.

Esta experiência revelou que ainda há muito a aprender sobre o comportamento dos corpos celestes próximos da Terra.