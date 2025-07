As redes sociais assinadas por grandes empresas tecnológicas norte-americanas são aquelas que mais utilizadores reúnem, tendo conquistado grande popularidade e influência, globalmente. Por este motivo, ao mesmo tempo, podem não ser as plataformas ideais para os utilizadores de todos os países de todo o mundo utilizarem, levantando questões de provacidade de dados, por exemplo. Assim sendo, trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Num clima global que é de tensões, reforçado pelo problema energético que resultou da invasão da Ucrânia pela Rússia e, mais recentemente, pelas exigências dos Estados Unidos em matéria comercial, a Europa percebeu a necessidade de independência em várias frentes. Uma delas é a tecnológica.

Especificamente em matéria de software, apesar de já existirem muitas alternativas europeias a uma série de serviços e plataformas, as versões norte-americanas continuam a reunir mais popularidade, utilizadores e influência. Desde as redes sociais, como o Instagram e o Facebook, que pertencem à gigante Meta, até a fornecedores de e-mail, como Gmail e Outlook, da Google e Microsoft, respetivamente.

Para os utilizadores europeus, recorrer aos serviços norte-americanos é quase instintivo, por serem, conforme já reforçámos, os mais populares.

Contudo, se a Europa avançasse com alternativas locais, desenvolvidas por empresas europeias, assegurando mais privacidade e segurança dos dados, trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por essas, considerando que seriam desenvolvidas plataformas com níveis semelhantes de qualidade?

