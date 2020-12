Microsoft quer que deixemos de usar passwords já em 2021

Para protegermos as nossas contas e, consequentemente, os nossos dados, o métodos mais tradicional e utilizado é através de uma password. E praticamente todos os utilizadores do mundo utilizam uma password para barrar o acesso a terceiros às suas contas.

No entanto esta forma de proteção tem caído em desuso, à medida que outros métodos mais sofisticados e fortes são criados. Deste modo, num recente comunicado, a Microsoft adianta que pretende que os utilizadores deixem de usar passwords já a partir de 2021.

Apesar de serem formas rápidas e mais convencionais de proteger as nossas informações, as passwords estão cada vez mais a ser substituídas por outros métodos mais modernos, fortes e seguros.

Volta e meia trazemos notícias e informações sobre roubo e exposição de passwords que, por conseguinte, comprometem a nossa segurança digital. Para além disso, muitos utilizadores, devido também a algum desconhecimento, facilitam e escolhem palavras pouco seguras para barrar o acesso aos seus dados importantes.

Recentemente, até o ainda atual presidente dos EUA, Donald Trump, não escapou e viu a sua palavra-passe divulgada pela Internet: “maga2020“. Curiosamente, ao nível da sua construção, a palavra não era lá muito forte nem segura, nada do que se deve esperar do presidente dos Estados Unidos.

De acordo com dados recentes, 80% dos ataques informáticos são direcionados a palavras-passe que, por sua vez, são no geral fracas. E estes ataques custam à economia global 2,9 milhões de dólares (~2,37 milhões de euros) a cada minuto que passa.

Microsoft quer acabar com as passwords em 2021

À semelhança de outras empresas tecnológicas, também a gigante Microsoft quer acabar com a utilização das passwords em breve. Desta forma, a empresa tem promovido entusiasticamente as tecnologias e métodos alternativos de autenticação.

Mas para o próximo ano, a Microsoft pretende “tornar o acesso sem passwords numa realidade para todos os nossos clientes em 2021“, de forma a tornar os métodos de autenticação alternativos mais acessíveis a todas as pessoas.

Num comunicado partilhado no site oficial, Alex Simons, vice-presidente corporativo do programa Microsoft Identify, referiu que:

As passwords são incómodas de se usar e apresentam riscos de segurança para os utilizadores e organizações de várias dimensões, com uma média de uma em cada 250 contas empresariais a ser comprometida todos os meses. Segundo a Gartner, 20% a 50% de todas as chamadas ao help desk são para redefinições de palavras-passe.

Na publicação, é mostrada uma imagem com as conquistas conseguidas em 2020 no sentido de acabar com as passwords.

Para além disso, o executivo adianta ainda que:

A nossa equipa tem trabalhado muito este ano para se juntar aos parceiros e transformar as passwords em algo do passado. Junto com a nova UX e APIs para gerir chaves de segurança FIDO2, permitindo que os clientes desenvolvam soluções e ferramentas personalizadas, pretendemos lançar um portal de registo em 2021, onde todos os utilizadores gerem as suas credenciais sem password, através do portal My Apps.

Pode ler o comunicado na íntegra, aqui.

Poderão as passwords ter os dias contados?