A Microsoft é seguramente uma das empresas que desenvolve software que mais deverá perceber de malware e dos seus efeitos nos produtos. Como tal, essa capacidade permitiu que desenvolvesse software de segurança que dispensa qualquer outro produto dentro do sistema operativo onde opera. Agora, para além do Windows, a empresa quer aumentar a sua influência no segmento mobile.

A Microsoft está a planear trazer o seu antivírus Defender para o SO Android e iOS ainda este ano.

O iPhone vai ter um Defender contra malware?

A gigante do software está a desenvolver aplicações para ambos os sistemas operativos móveis. Estes produtos são projetados para fornecer prevenção antivírus e uma “experiência completa de linha de comando”. A Microsoft ainda não está a revelar exatamente o que o software irá fazer, mas a empresa tem planos para apresentar os mesmos na Conferência da RSA, já na próxima semana.

Os rumores de apps móveis aparecem pouco menos de um ano da Microsoft ter iniciado uma pré-visualização pública do seu antivírus Defender no macOS, conforme pode ler a seguir.

Como resultado, a Microsoft renomeou o Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) para Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP). Nesse sentido, o cliente Mac fornece proteção completa contra vírus e ameaças oferecendo a capacidade de realizar verificações rápidas ou completas.

Os clientes Mobile Defender da Microsoft provavelmente serão muito diferentes das versões Desktop. Isto porque a plataforma iOS da Apple não permite que as aplicações procurem malware num iPhone ou iPad. No entanto, há uma variedade de apps de antivírus para Android disponíveis. A Microsoft vai-se juntar a este mercado em crescimento para evitar malware em aplicações Android que são carregados lateralmente nos dispositivos.

O Android será o grande foco desta ferramenta

Um dos maiores objetivos do Defender no iOS e Android é prevenir o phishing para impedir que os funcionários das empresas revelem acidentalmente os seus nomes de utilizador, palavras-passe ou outras informações da conta. No entanto, ainda não está claro como a Microsoft vai conseguir isso no iOS.

Como estas duas aplicações móveis fazem parte da plataforma de segurança empresarial da Microsoft, é improvável que elas estejam disponíveis para os consumidores utilizarem. Além das notícias para o segmento móvel, a Microsoft também anunciou hoje o Microsoft Defender ATP para Linux.

Há já uma versão de demonstração disponível para que as empresas testarem. Assim, a empresa dá mais um passo no esforço mais amplo para proteger dispositivos além do Windows e macOS.

Leia também: