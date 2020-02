A editora Fellow Traveller em sintonia com os estúdios Walk With Kings revelaram no final da semana passada, que o seu próximo jogo, Hot Brass se encontra prestes a entrar na fase Open Beta.

Hot Brass é um jogo de estratégia muito peculiar, conforme poderão ver nas seguintes linhas, que coloca o jogador no controlo de uma equipa da SWAT.

Creio não ser demasiado exagerado afirmar que Hot Brass, quando for lançado, irá corresponder a uma forma completamente diferente de encarar os táticos de estratégia…

Isto, pois Hot Brass é um título de estratégia no qual o jogador controla uma equipa da SWAT (a famosa equipa de intervenção americana), mas com uma pequena nuance. E essa pequena nuance prende-se com o facto de os membros da equipa serem visualizados (numa perspetiva top-down) como os “botões” que o antiguinho Championshiop Manager imortalizazou na representação dos jogadores.

Tal como seria de esperar, Hot Brass apresenta ao jogador o derradeiro desafio de resolver variadas situações complicadas de reféns sem o derramamento de sangue inocente, com recurso a uma equipa multifacetada de polícias, cada qual com as suas competências.

Aliás, essas mesmas competências são visualmente transmitidas ao jogador através do dito “botão” que representam os membros da SWAT Team.

Toda a panóplia de acessórios e gadgets que as equipas SWAT usam na realidade, encontram-se representadas no jogo, e terão de ser usadas, pois, os variados cenários que Hot Brass apresenta, colocam dsafios diferentes e cada vez mais exigentes.

O jogo contará ainda com a possibilidade de se jogar em modo cooperativo com até outros 3 amigos, tanto online como localmente.

Esta fase Beta compreende duas missões de treino e uma situação de rapto a resolver pela SWAT Team. A versão em jogo foi desenvolvida com base no feedback dos jogadores que participaram na Closed Alpha no final do ano passado.

Hot Brass entra em fase Beta (Aberta) a partir de dia 20 de fevereiro e os jogadores que quiserem participar podem já se inscrever no site do jogo.