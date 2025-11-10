MEO com 1.000 Access Points para internet na Web Summit 2025

No maior evento de tecnologia e inovação da Europa, o MEO reafirma o seu papel de referência nacional ao assegurar a operação tecnológica da edição de 2025 da Web Summit.

No coração do evento, o centro de operações do MEO funciona como um verdadeiro “cérebro”, monitorizando em tempo real todas as infraestruturas de comunicação (fibra, rede móvel, Wi-Fi e TV) entre a FIL e a MEO Arena, garantindo aos visitantes, empresas, startups e jornalistas uma experiência conectada e sem falhas.

Mais de 170 profissionais estão envolvidos nesta missão, sendo que cerca de uma centena está dedicada exclusivamente à implementação e reforço de uma rede preparada para responder a exigências extremas.

Após dois meses de planeamento rigoroso, as equipas irão operar 24 horas por dia durante os próximos três dias, contando com elevada especialização técnica e sistemas críticos totalmente redundantes, apoiados por uma sala técnica que acompanha permanentemente o evento.

A infraestrutura tecnológica do MEO entre a FIL e a MEO Arena inclui cerca de 1.000 access points e 1.700 antenas, cobrindo um recinto capaz de suportar até 130.000 dispositivos wireless em simultâneo.

A rede assenta em seis acessos redundantes de fibra ótica, com velocidades de até 10 Gbps, sustentados por cerca de 50 km de cabos UTP e de fibra, garantindo robustez e fiabilidade em cada ponto.

Esta operação reforça a capacidade do MEO em implementar e gerir redes de grande escala, mantendo o mesmo padrão de excelência, resiliência e know-how que caracteriza a gestão diária da rede nacional.

MEO Arena pioneira mundial com certificação Speedtest Certified da Ookla

A edição de 2025 da Web Summit marca ainda um reconhecimento histórico: a MEO Arena torna-se a primeira arena do mundo a receber o selo Speedtest Certified™, atribuído pela Ookla®, líder global em inteligência de conectividade, pela qualidade da sua rede Wi-Fi de alto desempenho.

Esta certificação, baseada em testes independentes que avaliaram velocidades, latência, estabilidade, segurança e capacidade em ambientes de alta densidade, posiciona a MEO Arena como referência internacional em conectividade para grandes recintos.

O reconhecimento evidencia também o contínuo investimento do MEO em infraestruturas de última geração, projetando Portugal como líder tecnológico, enquanto consolida a MEO Arena como palco nacional de excelência para eventos de grande escala.

Define ainda um novo padrão global de qualidade em conectividade, essencial para aplicações exigentes como streaming em alta definição, videoconferências, produção de conteúdos em tempo real e pagamentos digitais.

Assim, a abertura do Web Summit 2025 destaca-se não apenas pela programação inovadora, mas também pela excelência tecnológica da infraestrutura que suporta o evento, elevando a experiência de todos os participantes.