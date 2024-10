iServices está a recrutar Técnicos de Eletrotécnica

A iServices, líder de mercado em reparação de smartphones, tablets e computadores, está a expandir a sua equipa e tem vagas abertas para Técnicos de Eletrotécnica em várias cidades.

Com um crescimento contínuo e um ambicioso plano de expansão, a iServices abrirá novas lojas em Lisboa, Caldas da Rainha, Guarda, Porto, Aveiro e Tavira ainda em 2024. Para acompanhar este crescimento, a empresa está a reforçar as suas equipas com profissionais qualificados que queiram crescer numa empresa em expansão.

Oportunidades de Carreira e Benefícios

A iServices oferece condições atrativas, com formação inicial remunerada, seguro de saúde, contrato de trabalho efetivo e prémios mensais, além de um vasto leque de benefícios e oportunidades constantes de progressão na carreira.

Com uma abordagem de recursos humanos centrada no bem-estar integral, a iServices valoriza tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional, proporcionando benefícios que valorizam o bem-estar e o lazer dos colaboradores, como acesso a concertos de música, jogos de futebol e parcerias exclusivas com várias entidades, públicas e privadas.

A empresa fomenta uma cultura centrada nas pessoas, que promove a evolução contínua e a segurança, garantindo que cada colaborador se sinta realizado e valorizado em todas as dimensões da sua vida.

Fundada em 2011, a iServices conta com uma equipa de mais de 400 colaboradores e uma rede de 82 lojas. O ano de 2024 tem sido pautado por um forte plano de aberturas de novas lojas da marca, que procura sempre garantir a maior proximidade com todos os seus clientes, não apenas em território nacional, mas igualmente em Espanha, França e na Bélgica.

A iServices é reconhecida como “Marca 5 Estrelas”, “Escolha do Consumidor” e “A Melhor Loja” nas categorias de Reparação e Recondicionamento de Equipamentos Eletrónicos e detém ainda a distinção como “Escolha Sustentável”. Além dos serviços de reparação, a insígnia oferece ainda uma vasta gama de equipamentos recondicionados e um amplo portfólio de acessórios e gadgets, que complementam o diagnóstico gratuito e sem compromisso que antecede sempre qualquer reparação.

Candidaturas

Os interessados devem enviar o seu currículo para recrutamento@iservices.pt. Para mais informações sobre as oportunidades de carreira, visite: iServices Recrutamento.