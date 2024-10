China também vai levar turistas ao espaço. Bilhetes custam cerca de 200 mil euros

As viagens espaciais deixaram de ser só para os astronautas, quando empresas privadas decidiram que poderia haver mais pessoas interessadas numa ida ao espaço - nomeadamente aquelas cuja carteira permite tais aventuras. Após conhecermos os planos de empresas americanas, a China pretende, também, levar turistas num voo suborbital.

Com os avanços tecnológicos, haverá quem queira ir além da Terra, viajando pelo espaço. Esta é a proposta de algumas empresas que já dedicam investimentos a perceber como os voos comerciais podem acontecer.

A empresa da China Deep Blue Aerospace está a planear levar passageiros ao espaço, em 2027, tendo colocado dois bilhetes à venda. Ainda que a oferta seja, para já, reduzida, a empresa deverá alargá-la, em novembro.

Os primeiros bilhetes custam 1,5 milhões de yuan (cerca de 195 mil euros), e asseguram a entrada dos viajantes no voo suborbital, por via do qual chegarão ao espaço exterior, mas não entrarão em órbita.

Para que o seu turismo espacial seja viável, a empresa chinesa Deep Blue Aerospace afirmou que precisava de foguetões reutilizáveis. Assim sendo, planeia recuperar um foguetão de transporte da órbita, no primeiro trimestre de 2025.

Empresas americanas trabalham para levar turistas ao espaço

Nos últimos anos, temos conhecido planos e testes de voos destinados ao turismo espacial. De facto, é vontade de algumas empresas americanas conhecidas, como a SpaceX e a Blue Origin, levar turistas ao espaço.

Em setembro, a SpaceX colocou em órbita um bilionário e três outros astronautas privados. O bilionário Jared Isaacman, 41 anos, tornou-se a primeira pessoa a participar num passeio espacial privado durante a Polaris Dawn.

Por sua vez, na quarta-feira, a Blue Origin realizou com êxito uma missão de certificação sem tripulação da sua segunda nave New Shepard, numa altura em que procura duplicar o número de turistas que pode transportar para o espaço suborbital.