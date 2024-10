Google Photos vai ajudar os utilizadores e identificar imagens alteradas com a IA

A IA chegou para ajudar os utilizadores nas tarefas do dia a dia, sendo uma assistência que para muitos é já essencial. Claro que existem casos em que esta pode ser usada de forma errada ou, simplesmente, de forma anónima. O Google Photos quer ajudar nestes casos e permitirá aos utilizadores identificar imagens alteradas com a IA.

As grandes empresas tecnológicas lançaram ferramentas de IA em todas as suas ofertas de software no ano passado. Mas, à medida que se torna cada vez mais fácil manipular imagens e vídeos com IA generativa, há uma segunda onda de lançamento de políticas complementares para informar melhor as pessoas quando esta tecnologia foi aplicada ao conteúdo. A Google é a mais recente a seguir a tendência.

Após estrear ferramentas como o Editor Mágico na primavera passada e incorporando a IA no seu editor de vídeo no mês passado, o Google Photos começará a rotular o conteúdo visual modificado com IA. A gigante das pesquisas já estava a marcar imagens modificadas por IA com metadados correspondentes, mas agora terá uma declaração em linguagem simples que acompanhará as fotos editadas.

No exemplo revelado, e que a empresa partilhou numa publicação no seu blog, existe uma secção na parte inferior do ecrã de detalhes da imagem intitulada “AI Info”. Esta listará então o crédito da ferramenta de IA utilizada para adaptar a imagem.

Indicará também quando uma imagem foi modificada com IA generativa ou quando uma imagem é uma composição de várias fotos sem o uso de IA generativa, como no caso da Melhor captura. O novo bloco informativo da IA aparecerá no Google Photos a partir da próxima semana.

Com esta nova informação, a Google vai ajudar os utilizadores a identificar todas as imagens que foram criadas ou alteradas bom base na IA. Esta é uma informação essencial e que poderá permitir detetar situações de informações erradas ou enganadoras, que atualmente podem escapar aos utilizadores.