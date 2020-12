IPTV: Polícia desmantela rede e investiga mais de 50 mil utilizadores

Os serviços de IPTV pirata geram mais de mil milhões euros de lucro só na Europa. Muitos clientes continuam a preferir pagar por serviços “pirata”, mesmo tendo em conta que arriscam a ser apanhados pela polícia. As autoridades europeias têm vindo a desmantelar várias redes ilegais e até a investigar utilizadores que usufruem do serviço.

As autoridades italianas desmantelaram recentemente uma rede ilegal de IPTV e investigam mais de 50 mil utilizadores.

A operação foi coordenada pelo Ministério Público de Milão que desmantelou uma rede de IPTV pirata. Normalmente, neste tipo de ações, as entidades operacionais desligam apenas os servidores e condenam os responsáveis pelos serviços ilegais. No entanto, nesta ação italiana, as autoridades vão também investigar os mais de 50 mil utilizadores que usaram o serviço. Os clientes de IPTV poderão ser condenados pelo acesso indevido a conteúdo protegido por direitos de autor. As multas vão desde os 2,5 mil até aos 25 mil euros.

A queixa foi apresentada pela operadora Sky da Itália e também pela liga de futebol Série A do país.

Em Portugal, os utilizadores que distribuem ilegalmente sinal de TV cometem pelo menos quatro crimes puníveis com penas que podem chegar aos cinco anos de cadeia e avultadas multas. Os crimes em causa são os de:

Usurpação – que pode chegar aos três anos de prisão

– que pode chegar aos três anos de prisão Proteção das medidas tecnológicas – Pena máxima de um ano de prisão

– Pena máxima de um ano de prisão Acesso ilegítimo – Pena de prisão entre um e cinco anos

– Pena de prisão entre um e cinco anos Detenção de dispositivos ilícitos– Pena pode ir até três anos de prisão

Estima-se que as perdas das operadoras rondem os 600 mil euros por mês. Em Portugal o preço mensal de uma subscrição para ter TV+Internet ronda os 31.4€.

O que é o IPTV?

De modo a evitar fazer parte de uma estrutura tão desajeitada e desatualizada como é a televisão tradicional, muitas pessoas começaram a utilizar serviços IPTV e a usar PCs, tablets, smartphones para o efeito. Mas, o que é o IPTV?

O IPTV é um serviço de stream que permite visualizar canais de televisão nacionais e internacionais em regime aberto através da Internet. Como tal, existe uma grande variedade de canais isentos de custos e que podem ser usados em quase todos os dispositivos inteligentes.

Na verdade, com este sistema, tudo o que precisamos fazer é instalar uma aplicação como o VLC Player, gratuito, num qualquer dispositivo inteligente e, com essa listagem de canais abertos, podemos aceder a centenas de canais não somente nacionais como de todo o mundo.

