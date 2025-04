Huawei premeia duas empresas tecnológicas portuguesas

A Huawei segue numa trajetória de crescimento estável e pretende reforçar ainda mais a colaboração com parceiros locais e regionais, afirmou a empresa na Huawei European Partner Conference 2025.

Claranet Portugal e Visualforma foram premiadas pela Huawei

Num evento, que reuniu mais de 1000 parceiros em Como, Itália, a tecnológica partilhou a estratégia empresarial para a Europa e destacou a sua rede de vendas, centrada nas parcerias, como fundamental para alcançar um crescimento contínuo e um sucesso partilhado.

Na cerimónia foram premiadas as empresas portuguesas Claranet Portugal e Visualforma, por se distinguirem em diferentes categorias enquanto parceiras da Huawei. A Claranet Portugal destacou-se ao receber o prémio “Top Service Partner” que enaltece as capacidades técnicas do parceiro; enquanto a Visualforma foi premiada enquanto “Top Growth Partner” que se foca no crescimento de negócio. Foi ainda entregue um outro galardão a ambas as empresas – o de “Excellent Specialization Partner” – que destaca as organizações pela excelência técnica e especialização em áreas estratégicas das soluções da Huawei.

O negócio empresarial será um dos principais motores de crescimento da Huawei na Europa, pelo que vamos investir mais neste segmento. A nossa abordagem consiste sempre em trabalhar com parceiros para construir um ecossistema aberto

Willi Song, Presidente da Huawei Europe Enterprise Business

Em 2024, o negócio global da Huawei cresceu 22,4% em termos anuais – o que se traduziu numa receita de, aproximadamente, 103 mil milhões de euros – e a Europa desempenhou um papel importante neste desenvolvimento. Veja-se que, no final de 2024, a empresa tinha mais de 13.000 funcionários no continente e foi certificada como Top Employer durante seis anos consecutivos. Atualmente, a Huawei opera 29 centros de Investigação e Desenvolvimento (I&D) em 14 países e mantém mais de 210 colaborações com universidades e faculdades, apoiando mais de 30.000 talentos das áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação.

Para melhor apoiar os parceiros e reforçar o investimento no ecossistema, a Huawei planeia fornecer mais recursos e apoios através da sua estratégia “Partner + Huawei”. Tal como afirmou Xia Xingchang, Vice-Presidente da área Empresarial da Huawei para a Europa: “estamos gratos pelo vosso apoio e queremos reforçar ainda mais as nossas parcerias, porque a colaboração é o principal motor do nosso sucesso mútuo”. “Continuaremos a melhorar as nossas políticas e o nosso apoio para capacitar os parceiros, facilitar a venda das nossas soluções e resolver os desafios dos nossos clientes finais”, continuou Xia Xingchang.

Para exemplificar de que forma este apoio se materializa, foram apresentadas soluções como um fundo de marketing conjunto que os parceiros podem utilizar para investir nas suas ações de branding, formação ou publicidade digital. Foram ainda destacadas outras ofertas que são aplicadas consoante os estatutos de parceria (Silver, Gold ou Diamond) que incluem apoio suplementar de vendas, bónus de desempenho e outros serviços exclusivos.