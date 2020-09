HMD Global descuidou-se e revelou os planos da Nokia para o Android 11

O Android 11 chegou e a Google quer que este seja preparado para chegar ao máximo de smartphones possível. Isso depende apenas das marcas e do que estiverem dispostas a fazer para que esta nova versão chegue aos seus equipamentos.

Depois de termos visto várias marcas revelarem os seus planos, chegou a vez da HMD Global revelar o que tem preparado para a Nokia. A marca revelou o seu cronograma, mas aparentemente por engano, pois removeu de imediato a sua publicação no Twitter.

O Android 11 está a chegar aos smartphones Nokia

A Nokia, uma marca da HMD Global, é uma das que poucas se foca em usar o Android da forma mais pura possível. São poucas as suas apps adicionais e não tem nenhuma UI específica e adicional. Isto facilita as atualizações para as novas versões do Android e dá aos utilizadores um sistema mais puro.

Foi durante o dia de ontem que a Nokia partilhou na sua conta do Twitter aquele que deverá ser o seu plano de atualizações para o Android. A marca aparentemente terá lançado essa informação de forma antecipada, pois posteriormente depois acabou por remover a sua publicação.

HMD Global terá revelado por engano a informação

No tweet partilhado, a HMD Global e a Nokia terão revelado igualmente que nos últimos 3 anos terá lançado mais de mil atualizações para os seus equipamentos. Este ritmo faz parte do seu compromisso para manter os seus smartphones atualizados por 3 anos.

Para além dessa informação, estava presente um cronograma onde se podiam ver os 14 equipamentos que vão receber o Android 11. A marca parece ter decidido deixar de fora alguns dos seus smartphones, como o Nokia 8 Sirocco ou o Nokia 1.

Publicação revelou tudo sobre as futuras atualizações

Destes 14 smartphones parecem destacar-se igualmente alguns equipamentos com alguns anos. Em especial, o Nokia 8.1 parece ser o mais antigo e que receberá o Android 11. Este chegou em 2018 e foi o primeiro smartphone da Nokia a ter instalado o Android 9 Pie.

Não se sabe a razão pela qual a HMD Global retirou o tweet publicado. Poderá haver algum erro no plano apresentado e que precisa de ser corrigido ou alterado. Ainda assim, deverá ser esta a lista dos smartphones que vai receber esta nova versão.