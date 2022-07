Hacker tentou atacar a Presidente do Banco Central Europeu

Pelas fragilidades dos seres humanos, os hackers usam recorrentemente engenharia social com os métodos mais simples, mais banais e até, por vezes, mais ridículos. Mas funcionam, muitas vezes. Contudo, não funcionou com Christine Lagarde, Presidente do Banco Central Europeu (BCE), vítima de uma tentativa de ataque.

Segundo reportou o BCE, nenhuma informação da executiva foi comprometida. No esquema estava envolvida a ex-chanceler alemã Angela Merkel.

Hackers pretendiam acesso às mensagens de Christine Lagarde

Hackers não identificados tentaram enganar a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, tentando que ela desse acesso ao seu WhatsApp. O engodo passava por tomar conta da sua conta de mensagens.

Segundo informações da Reuters, o hacker, fazendo-se passar pela antiga chanceler alemã Angela Merkel, pediu à executiva do BCE que divulgasse o código de autenticação que dá acesso à conta do WhatsApp vinculada ao número de telefone.

Não sendo uma prática corrente, este pedido despertou desconfiança na executiva e esta telefonou com Angela Merkel para confirmar se de facto ela queria comunicar-se por aquele canal. Nessa altura, Lagarde percebeu que estava a ser vítima de uma tentativa de ataque que visava obter o controlo da sua conta da executiva no WhatsApp, assim como noutros serviços.

Podemos confirmar que houve recentemente uma tentativa de incidente cibernético a envolver a presidente. Foi identificado e travado rapidamente. Nenhuma informação foi comprometida. Não temos mais nada a dizer, uma vez que está em curso uma investigação.

Referiu o porta-voz do BCE.

Num relatório partilhado no início deste mês, a agência de inteligência doméstica da Alemanha e o Escritório Federal de Segurança da Informação alertaram os legisladores alemães que tal esquema estava em andamento, mas sem nomear nenhum dos alvos.

Especificamente, os atacantes exploram a relação de confiança existente entre duas figuras políticas de alto nível.

Refere o relatório, referindo-se a uma “campanha de engenharia social”.

Phishing com alvos políticos de alto nível

Provavelmente está a perguntar-se como uma executiva de um dos organismos mais importantes do mundo fica exposta a este tipo de phishing básico. Na verdade, o esquema de ataque hacker parece único, uma vez que consegue disfarçar a comunicação de políticos importantes, como Merkel e a presidente do Banco Central Europeu.

As partes afetadas que passam os dados de autenticação para os invasores perdem o controlo sobre a respetiva conta.

Advertiu entidade.