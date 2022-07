TikTok está a desenvolver novas formas para o utilizador personalizar o feed

O algoritmo do TikTok é altamente viciante e sabê-lo-á, se utilizar a plataforma. Baseado nos conteúdos que o utilizador quer ver, consegue que fiquemos colados várias horas. Agora, estão a ser testadas novas formas de controlar a página principal.

A possibilidade de filtrar conteúdos está mesmo a chegar e permitirá uma maior personalização do feed.

Num anúncio feito hoje, o TikTok revelou que, aos poucos, está a oferecer mais liberdade para os utilizadores escolherem o conteúdo que querem ver. Esta mudança é significativa, na medida em que a plataforma sempre primou pela personalização de forma automática.

A empresa comunicou que os utilizadores poderão especificar palavras ou hashtags cujos assuntos não querem ver nos seus feeds, permitindo que o TikTok filtre automaticamente conteúdos relacionados.

Além disso, a plataforma está a lançar duas novas ferramentas automatizadas de moderação e filtro. A primeira, Níveis de Conteúdo, classifica-o com base na “maturidade” da temática, e foi concebida para evitar que jovens e crianças tenham acesso a conteúdos menos próprios para as suas idades. A segunda é uma forma de garantir a identificação de vídeos que, misturados com outros e visualizados em massa, possam ser problemáticos.

Utilizadores do TikTok terão mais liberdade de escolha

O TikTok não dá, neste momento, oportunidade de personalizar o feed For You, tratando o seu algoritmo dessa tarefa. Embora tenha tido um botão que permitia descartar vídeos de um determinado utilizador ou uma determinada música, a verdade é que sempre mostrou conteúdo de forma automática, tendo em conta as preferências de cada utilizador.

Numa fase inicial, estes novos filtros do TikTok servirão apenas para descrições de vídeos e autocolantes em texto. No entanto, ao longo do tempo, e de acordo com o The Verge, a funcionalidade poderá melhorar a ponto de incluir também as legendas dos vídeos.

Além disso, se agora o filtro identifica apenas palavras individuais, no futuro, poderá tornar-se mais sofisticado. Aliás, não só a funcionalidade dos filtros pode vir a funcionar melhor, de forma mais completa, como também o próprio sistema de moderação do TikTok pode ver-se aperfeiçoado.

Segundo a empresa responsável pelo TikTok, as novas funcionalidades deverão começar a chegar aos utilizadores “nas próximas semanas”.

