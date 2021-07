Em breve irão chegar mais computadores às escolas portuguesas! A pandemia por COVID-19 tem vindo a acelerar a digitalização. A falta de equipamentos em muitas escolas é mais que evidente, mas o Governo tem feito alguns investimentos a este nível.

De acordo com informações recentes, o Governo vai comprar mais 600 mil computadores para as escolas.

Num ano irão ser comprados mais de um milhão de computadores portáteis

O Governo vai adquirir mais 600 mil computadores para distribuir pelos alunos no âmbito do programa Escola Digital, revelou recentemente o ministro da Educação, referindo que 450 mil equipamentos já foram entregues às escolas.

Segundo o Tiago Brandão Rodrigues (ministro da Educação)

Foi lançado o concurso público internacional, repartido em vários lotes para poder ser mais fácil a sua entrega, para a aquisição de mais de cerca de 600 mil computadores, que poderá permitir a tão ambicionada universalização desta medida Num ano, vamos comprar mais de um milhão de computadores portáteis. É um gigantesco salto de escala e é um enorme desafio logístico que temos vindo, progressivamente, a superar

Para a nova compra, estão reservados 180 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, referiu.

Escola Digital – o que é?

No âmbito do programa Escola Digital, o governante falou também na criação de 1.300 laboratórios de educação digital nos próximos anos, a formação de mais de 100 mil docentes, no âmbito de ações que continuarão a decorrer e a produção e disponibilização de recursos educativos digitais nos próximos quatro anos.

O programa Escola Digital assenta em quatro pilares (equipamentos, conetividade, capacitação dos professores e recursos pedagógicos digitais), dos quais se destacam o acesso a equipamentos e a conetividade.

A nível infraestrutural, as escolas públicas serão dotadas de computadores, conetividade e licenças de software, que têm chegado às escolas públicas de forma progressiva. De relembrar que o programa Escola Digital arrancou com a compra de 100 mil computadores e já em 2021 com mais de 335 mil.