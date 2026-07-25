Radares de velocidade não aumentam a segurança rodoviária, diz maioria

Com o Governo português a pretender reforçar a fiscalização rodoviária através da instalação de novos radares de controlo de velocidade, quisemos perceber se, na perspetiva dos nossos leitores, essa estratégia contribui de facto para a segurança rodoviária.

Olhando para as 1893 respostas, a maioria é clara: 58% das pessoas que votaram não considera que os radares aumentem a segurança rodoviária, ao passo que 42% considera que sim. Em números, falamos de 1100 e 793 pessoas, respetivamente.

Esta perspetiva contrasta diretamente com a do Governo, que sustenta a instalação de novos radares com o argumento da diminuição da sinistralidade e, por isso, no aumento da segurança rodoviária.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão: Concorda com a renovação das notas de euro? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia e da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.