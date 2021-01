Revolução Digital: Escolas vão receber mais 335 mil computadores

As escolas portuguesas vão ter mais computadores! Em pleno estado de pandemia por COVID-19, a área da educação em Portugal foi forçada a adaptar-se aos novos desafios. A digitalização é uma realidade e para isso as escolas têm vindo a ser equipadas.

Depois da entrega de 100 mil computadores, vão chegar às escolas portuguesas mais 335 mil nos próximos dias.

Escola vão ter no total cerca de meio milhão de novos computadores…

O programa Escola Digital, destinado a alunos e professores das escolas públicas, disponibilizou já os primeiros 100 mil computadores priorizando os estudantes mais carenciados. Os computadores têm “tipologia diferenciada por ciclo de ensino e acesso à Internet por banda larga móvel”.

Hoje, o ministro da Educação anunciou que foram comprados mais 335 mil computadores. Estes computadores serão em breve entregues nas escolas.

De acordo com Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação…

Podemos anunciar a compra efetiva de mais 260 mil computadores aos que se somam agora mais 75 mil. Ou seja, temos 335 mil computadores que já estão comprados para chegar às nossas escolas

Estes 335 mil equipamentos juntam-se aos cerca de 100 mil que foram distribuídos durante o primeiro período. Na altura foi dada prioridade aos alunos do ensino secundário com apoio social escolar.

Relativamente ao fechar as escolas para mais um confinamento, Tiago Brandão Rodrigues voltou a defender a importância de continuar com aulas presenciais: “Fechar as escolas é fechar as portas à aprendizagem, principalmente aos que menos têm”.

O ministro aproveitou ainda para destacar o trabalho desenvolvido por toda a comunidade educativa que tem mostrado que os estabelecimentos de ensino são espaços “de confiança e de segurança”.