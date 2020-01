Finanças: Recebeu um e-mail de um concurso? É mesmo verdade

Recebeu um e-mail de um concurso das finanças? Calma! Numa era em que os alertas sobre e-mails fraudulentos são constantes, todo o cuidado é pouco. No entanto, a Autoridade Tributária está a enviar e-mails aos contribuintes para dar a conhecer o concurso “Mudar é ganhar”.

O objetivo deste concurso é incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais.

A Autoridade Tributária associou-se ao MUDA – Movimento pela Utilização Digital Ativa. Quem participar pode ganhar prémios, sendo que o prémio final é um carro!

Até 15 de abril, o contribuinte tem de fiabilizar o seu e-mail do Portal das Finanças para conseguir participar no concurso. Ao usar o código de participação que a AT envia, o contribuinte habilita-se a ganhar fantásticos prémios. Cada utilizador registado com Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital tem direito a um código de participação, que receberá através do seu e-mail.

No âmbito do Concurso “Mudar é Ganhar” são atribuídos 3 tipos de prémios:

Imediatos (50 prémios por dia)

Mensais (20 prémios mensais)

Final (1 automóvel)

Até 30 de abril, o utilizador pode usar o seu código na página “Mudar é Ganhar” . Se receber um e-mail deste tipo não se assuste… é mesmo verdade! Não se esqueça que o concurso chama-se Mudar é Ganhar e só para esse deve indicar os seus dados (no caso de querer participar).

Mudar é Ganhar

Leia também…