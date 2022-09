Ex-executivo da Sony é agora consultor estratégico da rival chinesa Tencent

O mundo tecnológico, tal como qualquer outro negócio, também acaba por sofrer algumas mudanças que devem deixar os sentimentos à parte. E tal verifica-se quando há alterações de equipa, quando uma empresa é comprada, entre outros exemplos.

Um caso recente é o de Shawn Layden, um ex-executivo da Sony, que ocupou o cargo de CEO da SIE Worldwide Studios, e que agora se tornou num consultor estratégico da Tencent, a rival chinesa dos jogos.

Executivo da Sony passa para a Tencent

Shawn Layden, um ex-executivo da PlayStation da Sony, mais especificamente ex-CEO da SIE Worldwide Studios, anunciou neste segunda-feira (19) que começou a fazer parte da Tencent, a gigante chinesa de videojogos, com o cargo de consultor estratégico. A Tencent é um dos nomes mais sonantes no setor gaming, sendo uma das maiores empresas do mundo nesta indústria com participação em várias outras empresas do ramo.

Layden esteve com a Sony durante quase 10 anos, tendo iniciado na marca japonesa no ano de 1996, como produtor, e cessado as suas funções, já como CEO, em outubro de 2019. Antes de chegar à Tencent, o executivo ainda passou por outras entidades, como a The Odysseus Partnership, Encore Leadership Advisors e The ExCo Group. Mas atualmente está então a exercer funções de consultor na Tencent e também na Streamline Media Group Inc..

Através de uma publicação na rede social LinkedIn, Shawn Layden anunciou a novidade e falou um pouco sobre as suas atuais tarefas. Segundo o executivo:

Tenho o prazer de partilhar que me juntei recentemente à #Tencent Games como consultor estratégico. Nesta nova função, espero aconselhar, ajudar e apoiar a equipa da Tencent à medida que aprofundam as suas atividades e compromissos dentro do setor ao qual dediquei a maior parte da minha carreira. Estamos num momento decisivo em jogos e entretenimento interativo. Há muitos caminhos possíveis pela frente, mas apenas alguns são profundos, abrangentes, inclusivos, edificantes, inspiradores e/ou sustentáveis. Estou emocionado por continuar esta jornada de descoberta e agradeço à Tencent pela oportunidade.

A Sony vê assim um dos seus funcionários com cargos de destaque a passar para a concorrência, numa altura em que a própria Microsoft adianta que está disposta a comprar mais estúdios de jogos para competir com a Sony e com a Tencent.