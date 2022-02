Espaço aéreo na Europa está comprometido e o serviço Flightradar24 não aguenta

O serviço Flightradar24 não é propriamente uma novidade, mas com o galopar das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, ganhou uma nova importância uma vez que mostrava claramente as rotas que sobrevoavam a fronteira ente os dois.

Sabemos que, neste momento, por questões de segurança, o espaço aéreo ucraniano está encerrado. Com os voos comprometidos, muitos curiosos estão a recorrer ao serviço Flightradar24 para acompanhar a evolução desta guerra de uma outra perspetiva. Mas o serviço parece não aguentar tantos pedidos.

O serviço Flightradar24 permite, em tempo real, o mapa aéreo a nível mundial e, inclusivamente, acompanhar a viagem de determinado voo. Pode ser usado via browser, mas também existem apps para Mac OS, iOS e Android.

Ultimamente, o Flightradar tem sido usado para acompanhar a evolução da circulação aérea junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, por causa da evolução do conflito.

Com a investida armada da Rússia nesta manhã, a Empresa Estatal de Serviços de Tráfego Aéreo da Ucrânia, horas após a invasão ao país declarou o encerramento do espaço aéreo do país por motivos de segurança.

Devido ao alto risco de segurança da aviação para a aeronáutica civil, o encerramento do espaço aéreo da Ucrânia para voos civis é decretado.

Flightradar24 com fila de espera

Esta situação não compromete só as viagens que passariam sobre a Ucrânia, todo o espaço aéreo europeu acaba por ficar comprometido.

Perante estas notícias, a curiosidade mundial está a levar muita gente a consultar o serviço Flightradar24. Contudo, para entrar, há quem tenha que esperar 25 minutos para poder observar o mapa, que foi o que nos aconteceu.

Depois deste tempo de espera foi então possível olhar para um mapa que nos coloca numa outra perspetiva o terror que se vive na Europa. É ainda possível ver, sob esta perspetiva, como são outros espaços aéreos afetados por conflitos, como é o caso da Líbia.