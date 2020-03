ESET Endpoint Security distinguido como Best Usability pela AV-Test

A ESET, empresa global na área da cibersegurança distribuída em Portugal pela WhiteHat, foi reconhecida nos AV-Test Awards 2019 pela qualidade da sua proteção endpoint.

A AV-Test, uma organização independente líder em testes de soluções de proteção TI, usou uma das mais extensas coleções de amostras de malware digital no mundo e o departamento de investigação do próprio instituto, além de se fazer valer da colaboração intensiva com outras instituições, para garantir testes reconhecidos ao nível internacional.

Após testes rigorosos, a solução Endpoint Security da ESET foi distinguida com o Best Usability 2019 Award pela AV-Test. Além do certificado do instituto, o ESET Endpoint Security foi recomendado pela taxa de falso alarme consistentemente baixa e por representar uma solução de segurança de elevada qualidade para empresas.

Em comentário, Jiři Kropáč, o Head of Threat Detection Labs na ESET, disse que

O reconhecimento da ESET pela AV-Test é um testemunho da nossa dedicação para com os nossos clientes e a nossa promessa para oferecer sempre o melhor em soluções de segurança TI. Assegurar que as empresas estão equipadas com proteção de ponta contra as mais recentes ameaças é extremamente importante para nós. Soluções de cibersegurança inovadoras são absolutamente essenciais para negócios modernos e a sua segurança, e estamos muito satisfeitos por receber o Best Usability 2019 Award e por sermos reconhecidos como uma peça central em tornar a tecnologia mais segura para todos.

Dentro da categoria que venceu não houve margem para dúvidas, dado que “praticamente nenhum outro software foi capaz de alcançar resultados assim ao nível de usabilidade no teste anual”.

ESET Endpoint Security