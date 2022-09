Entrou no Ensino Superior? Veja aqui todos os resultados…

Quase 50 mil alunos entraram agora para o ensino superior no final da 1.ª fase, em que só 19% dos candidatos é que não obtiveram colocação. Havia 54.641 vagas, das quais sobraram 5.284.

Os resultados de acesso ao Ensino Superior estão já disponíveis no site da Direção-Geral do Ensino Superior.

Ensino Superior: há apenas 5.284 vagas para a segunda fase

No total, são 49.806 novos estudantes no ensino superior público, o segundo maior número em 33 anos, superado apenas pelos quase 51 mil alunos que ficaram colocados na primeira fase do concurso em 2020.

Foram disponibilizadas no concurso nacional de acesso 54.641 vagas, das quais sobraram 5.284. para a segunda fase. É “o menor número de vagas sobrantes desde 1999”, refere o Ministério em comunicado, e menos mil face ao ano passado.

Metade dos candidatos asseguraram um lugar na sua primeira escolha e um total de 82% conseguiu vaga numa das três primeiras opções.

Diminuiu o número de alunos que se candidataram ao Ensino Superior que, para já, ficaram de fora: dos 61 mil candidatos, 11.701 não conseguiram ainda colocação numa universidade ou politécnico, o equivalente a 19%, menos quatro pontos percentuais face ao ano anterior.

São 72 licenciaturas em que, para já, entraram 3.383 novos alunos, registando uma taxa de ocupação média de 94% e que no caso de 53 cursos chegou mesmo aos 100%, incluindo 16 das 22 novas ofertas nestas áreas.

Dos resultados do concurso ao Ensino Superior deste ano, destaca-se o maior número de sempre de colocados através do contingente especial para estudantes com deficiência: 381 alunos, mais 66 do que em 2021.

Foram ainda colocados 489 estudantes emigrantes e lusodescendentes, crescendo 16% face ao ano anterior, quando tinham sido colocados 419 candidatos.

Em linha com as expectativas e objetivos do Governo, houve algumas áreas em que o número de estudantes colocados aumentou comparativamente a 2021. Por exemplo, os cursos com maior concentração de alunos de excelência vão receber, para já, 4.911 novos estudantes (mais 2%) e no caso das competências digitais, ciências de dados e engenharias aeroespaciais o aumento é de 9%.

