Ainda o iPhone 14 não tinha sido apresentado pela Apple e a Samsung já tinha iniciado a sua campanha para mostrar as diferenças dos seus equipamentos. A ideia é mostrar que muitas das novidades já as tem disponíveis e que estes estão muito à frente.

Depois da keynote ter terminado, este movimento da Samsung parece continuar, agora com a certeza das especificações do iPhone 14. Voltou ao Twitter mais uma vez para mostrar aos utilizadores o que os seus smartphones têm e que os destacam das novas propostas da Apple.

Há muito que a Samsung decidiu estar no topo no que toca a especificações nos seus smartphones de topo. Não se escusa a colocar nestas propostas o melhor hardware, marcando o mercado e liderando o que a concorrência acaba por abraças algum tempo depois.

Não faltam megapixéis aos smartphones Samsung

Com o iPhone 14, a Samsung voltou a seguir o caminho mais simples e consegue apontar as diferenças no que toca ao hardware presente. Dada a diferença em alguns componentes, como a parte da fotografia, torna-se simples destacar-se e mostrar onde se consegue estar à frente.

A primeira publicação que colocou focou-se precisamente no que as câmaras fotográficas oferecem. Face aos 48 MP que a Apple tem no iPhone 14, a Samsung responde com as suas propostas de 108 MP, fazendo questão de mostrar que as tem no mercado há mais de 2 anos e meio.

Onde está o ecrã dobrável no iPhone 14, Apple?

Outra área onde a Samsung dá cartas é nos smartphones dobráveis. Esta área do mercado tem ainda poucas propostas e a Samsung soube assumir a sua posição desde o início, tendo uma presença de domínio. Por enquanto, a Apple ainda não decidiu apostar nestes equipamentos, sem uma razão aparente, não estando naturalmente no iPhone 14.

Também aqui a Samsung apostou em tentar mostrar que está bem à frente da Apple e do iPhone 14. Novamente no Twitter deixou duas publicações, agora a apontar para os Galaxy Z Flip e Z Fold, mostrando que estes smartphones já estão no mercado há quase 2 anos e meio, com toda a tecnologia associada a esses ecrãs dobráveis.

Naturalmente que esta é uma campanha bem focada no iPhone 14 e que quer mostrar aos utilizadores que a Samsung estará bem mais avançada. Curiosamente nem todos estão a reagir a estas publicações e os comentários mostram que simplesmente não querem saber destas aparentes melhorias.