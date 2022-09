As apps são o centro dos sistemas operativos móveis, com as suas lojas a procurarem cativar os utilizadores para as usarem de forma constante. Estas trazem funcionalidades extra, que nem sempre são o que os utilizadores procuram.

Uma análise recente veio mostrar quais as apps que são mais odiadas pelos utilizadores, quer por áreas, quer por países. A vencedora está longe de ser a mais esperada e mesmo em Portugal não era esta a que estaria na cabeça da maioria dos utilizadores.

Afinal qual é a app mais odiada?

Ao analisar milhares de tweets sobre um lote de 87 apps, a Electronics Hub conseguiu perceber quais as apps que menos agradam aos utilizadores. Esta lista permitiu avaliar o desempenho em categorias como redes sociais, namoro, jogos, entretenimento, criptomoedas e transferência de dinheiro.

Este estudo validou esta informação e reuniu as principais informações, divididas por categorias. Cada país parece ter a sua escolha neste campo, mas havendo uma vencedora que se destaca. Eis as principais conclusões desta análise.

Enquanto os jogos para smartphones tendem a receber menos críticas negativas, o Roblox é a app mais odiada em 21 países, mais do que qualquer app.

é a app mais odiada em 21 países, mais do que qualquer app. Hinge é a app mais odiada em todo o mundo, com 34,4% de todos os tweets sobre a apps de namoro a terem uma tendência negativa.

é a app mais odiada em todo o mundo, com 34,4% de todos os tweets sobre a apps de namoro a terem uma tendência negativa. As categorias de apps mais odiadas são as de namoro, transferência de dinheiro e redes sociais.

Em média, as apps de namoro são a categoria mais odiada, com 17,8% de todos os tweets sobre estas com uma inclinação negativa.

Razões para os utilizadores não gostarem

O que não foi relatado, e que seria interessante perceber são as razões para o descontentamento sobre as apps. Ainda assim, foram apontados problemas como falhas na interface, excesso de publicidade, bugs e falhas aleatórias, e funcionalidades prometidas e não cumpridas.

Há ainda um comportamento aleatório no que toca às apps mais odiadas. Existem exemplos em que determinadas apps são odiadas em algums países, sendo depois aceites e bem contadas em regiões vizinhas, com uma opinião positiva.

E em Portugal? Como é nos smartphones?

No caso de Portugal, mais uma vez app mais odiada está longe de ser a esperada ou a estimada. Aqui temos o Roblox como a que menos agrada aos utilizadores, mas a lista segue depois para as restantes áreas das apps. Eis a lista que a Electronics Hub tem para o nosso país:

Cripto: Cash App

Namoro: Bumble

Entretenimento: Hulu

Jogos: Roblox

Redes Sociais: Reddit

Com 250 milhões de apps a serem descarregadas e instaladas por dia, em média, é natural que as opiniões dos utilizadores sejam muito diferentes e alargadas as muitas áreas. Este estudo focou-se numa das formas dos utilizadores mostrarem o seu descontentamento, criado assim uma lista detalhada e bem pormenorizada do que está a deixar os utilizadores descontentes.