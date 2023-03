E agora… onde deixei o carro estacionado? Calma, o smartphone sabe

Quem nunca estacionou e na volta perdeu completamente a noção de onde tinha deixado o seu carro? Com cada vez menos lugares para estacionar e mais carros a ocupar as vagas, deixamos o carro longe e nem sempre deitamos a devida atenção. E como podemos usar a tecnologia que temos no bolso para nos ajudar?

Há dias estacionei o carro num parque, como qualquer pessoas estaciona, e fui à minha vida, até porque estava já em cima da hora marcada. Com a pressa, ao passar de uma rua para a outra, esqueci, momentaneamente, o parque exato onde havia estacionado.

Bom, na vinda ainda fiz o caminho inverso, mas com uma área de parques em volta de uma grande área, tive de pedir ajuda ao smartphone. De facto, apesar de saber que esta funcionalidade existia, nunca me tinha socorrido dela.

A nossa sugestão de hoje é mostrar que algumas soluções, como o Google Maps e Apple Maps permitem gravar a localização do nosso carro. Além disso, existem outras apps de terceiros que também gravam a localização e permitem levar-nos até ele.

Google Maps

Este será provavelmente o mais simples e rápido de usar até porque existe para Android e iOS. Muitos dos utilizadores do sistema operativo da Apple até o preferem, em detrimento do software nativo da empresa de Cupertino.

Assim, se esta for a escolha, abra a app Google Maps para o ajudar a encontrar o seu carro, embora alguns dos passos difiram ligeiramente entre o iOS e o Android. Depois de ter estacionado o seu carro, abra o Google Maps no seu telefone e toque no pino azul que representa a sua localização atual (e local de estacionamento), depois toque na opção Guardar estacionamento para adicionar um destino no mapa.

Os utilizadores Android também podem introduzir notas com mais detalhes sobre a sua localização e até definir um número específico de horas e/ou minutos que desejam estacionar, o que pode ser útil se estiver estacionado a um parquímetro. Pode também tocar em Partilhar se quiser partilhar a sua localização com outra pessoa ou simplesmente enviá-la para si próprio.

Agora, quando chegar a altura de regressar ao seu carro estacionado, tem a localização marcada no mapa. Basta tocar no pino e escolher Direções e Iniciar para obter direções passo a passo para o seu carro.

Apple Mapas

Antes de poder usar os mapas do iOS para encontrar o seu lugar de estacionamento, precisa de afinar algumas definições primeiro. Vá a Definições > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Serviços do sistema > Locais importantes. Certifique-se que todos estes locais estão ativos. Será solicitado o Touch ID ou Face ID.

Agora vá a Definições > Mapas > Local de estacionamento. Ative esta opção.

Feito isto, quando estacionar o carro nalgum sítio e sair de junto dele, poderá voltar à localização do veículo, onde o deixou estacionado. O seu iPhone fá-lo-á automaticamente se o tiver ligado via Bluetooth ou CarPlay. Quando se desligar do carro, o seu telefone deverá exibir uma notificação indicando que o Mapas criou ou cair um pino para mostrar onde estacionou.

Se a notificação não aparecer, não usa CarPlay, ou o seu telefone não está ligado através de Bluetooth, abra a app Mapas da Apple e procure o pino azul Carro estacionado no mapa, depois toque nele. Se não o vir, escreva "carro estacionado" no campo de pesquisa, e a localização do carro deve aparecer.

Toque no botão Editar Localização para ver uma imagem da área circundante do seu carro. Também pode criar uma nota com mais detalhes e tocar no botão Adicionar Foto para tirar uma fotografia do seu carro e localização.

Quando precisar de encontrar o seu carro, abra Mapas e toque no pino Estacionar Automóvel. Selecione Direções, depois toque em Ir para seguir as direções de marcha para o seu carro estacionado.

Portanto, quer tenha um smartphone Android, quer tenhas um Apple, ambos estão bem munidos com software nativo para o ajudar a sinalizar o local de estacionamento e o ajudar a chegar até ele.

Existem depois várias opções de apps de terceiros, como o Find My Car ou Parked Car Locator, mas pouco mais ou nada acrescentam a estas ferramentas da Apple e da Google. Áhh já agora, a app Via Verde Estacionar, além de outras funcionalidades, também tem o essencial destas que mostramos.

Nas áreas descobertas, com estas aplicações, não irá mais "perder" o seu veículo.