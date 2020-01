Ao devolver as garrafas de plástico vai ganhar descontos já em março

Certamente já ouviu falar que a devolução de garrafas de plástico vão dar direito a descontos! Tudo apontava que este projeto tivesse o seu arranque no início de 2020, mas tal só acontecerá a partir de março.

Entretanto, ficou a saber-se que, finalmente as finanças já desbloquearam financiamento de 1,7 milhões para o projeto. Saiba quanto pode ganhar nos vales de desconto.

Conforme já tínhamos dado a conhecer, quem entregar garrafas de plástico vai ganhar descontos automáticos. O projeto estava previsto arrancar já em janeiro, mas o atraso na libertação do 1,665 milhões de euros de financiamento poderá empurrar o arranque do projeto-piloto para março, de acordo com fontes próximas do processo ouvidas pelo Dinheiro Vivo.

23 máquinas de recolha de garrafas de plástico PET em supermercados

O sistema de incentivo consiste na atribuição de um prémio ao consumidor final. Para tal basta proceder à devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis, com vista a garantir o seu encaminhamento para reciclagem e a produção de reciclado de elevada qualidade.

Ainda segundo a publicação, o projeto-piloto visa a instalação de 23 máquinas de recolha de garrafas de plástico PET (Polietileno tereftalato) em supermercados. O objetivo é promover a reciclagem do plástico. As máquinas podem ser encontradas nas seguintes superfícies de Norte a Sul:

Auchan

Leclerc

Pingo Doce

Modelo Continente

Grupo Mosqueteiros

Relativamente ao desconto obtido, o valor irá variar entre 0,02€, para garrafas entre 100 mililitros e 0,5 l, e 0,05€ para garrafas entre o 0,5 litros e os 2 litros.

A realização do projeto‐piloto constitui uma oportunidade para adquirir experiência e produzir ensinamentos para a definição e implementação do futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio, também instituído pela referida Lei.

Fundo Ambiental