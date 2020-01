Este ano vai chegar ao mercado The Political Machine 2020 um jogo que, não sendo novidade (já por cá anda há alguns anos) toca numa temática que tanto tem de interessante como de polémica: a politica.

A edição deste ano traz algumas caras bem.. carismáticas.

Imaginem que podem ter a possibilidade de se tornarem candidatos a presidente dos Estados Unidos da América. Como seria a vossa candidatura? Como fariam a vossa campanha?

The Political Machine 2020 é um jogo desenvolvido pela Stardock e corresponde a um jogo de estratégia/simulação politica. O jogo permite aos jogadores a escolha de um candidato a presidente e conseguir levá-lo até ao mais alto poleiro do País.

Seja contra outros humanos, ou contra o PC, o jogo exige uma elaborada campanha mediática de forma a ganhar os apoios necessários para atingir a Casa Branca.

Os candidatos incluem, pelo lado dos Democráticos, alguns nomes conhecidos como Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Pete Buttigieg. No entanto, existem outras personalidades mediáticas que também poderão aspirar a Presidente: Andrew Yang e Tulsi Gabbard. Por sua vez, os candidatos Republicanos incluem Donald Trump, George W. Bush e Mitt Romney.

Mas, para todos aqueles jogadores que gostariam de se ver um dia a si próprios na Casa Branca, The Political Machine 2020 irá permitir a criação dos seus candidatos. Contudo, a campanha talvez se venha a tornar um pouco mais complicada…. ou não!

“Este jogo apresenta a politica aos jogadores de uma forma divertida mas interessante ao mesmo tempo“, refere Brad Wardell, CEO da Stardock, adiantando ainda que “Nós usamos dados actuais para modelar os votantes no jogo, permitindo a emulação de certos aspectos inesperados com que os candidatos possam vir a deparar-se – desastres naturais, tragédias nacionais, crises económicas.”

O jogo apresenta um sistema de árvores que correspondem às ideologias de cada candidato. Isto permite que jogar com cada candidato se torne numa experiência completamente distinta.

“Durante o jogo, os candidatos terão de visitar Town Halls (Câmaras Municipais) o que lhes confere Pontos de Ideologia,” adiantou Wardell. “Depois, cada candidato pode gastar esses Pontos de Ideologia de forma a poder chamar para si certos assuntos do debate politico. Por exemplo, Bernie Sanders pode vir a adquirir a temática do sistema de saúde para todos (‘Medicare for All’), enquanto que Donald Trump pode usar esses pontos para possuir a temática do Muro (‘Build the Wall’)”.

Cada uma dessas temáticas corresponderá aos principais porta-estandartes da campanha eleitoral e o jogador terá de puxar por cada um dos seus temas fortes mas sempre dentro de parâmetros que o eleitorado permite.

Aliás, a Stardock já revelou que o algoritmo usado para simular a tendência de voto tem como base, dados reais. Isto quer dizer que Estados americanos que tendencialmente apoiam maioritariamente temas conservadores, vão ter o mesmo comportamento no jogo o que leva o jogador a ter de preparar cada aparição com cuidado.

“O objectivo do jogo é o de levar o nosso candidato a ter pelo menos 270 votos. Isso obriga o jogador a tomar especial atenção ao eleitorado de cada estado. O tipo de discurso e medidas que funcionam no Texas podem não funcionar na mesma medida nos estados do Ohio ou Flórida“, afirma Wardell.

Como curiosidade existe o facto de The Political Machine ter conseguido por várias ocasiões prever o resultado de eleições anteriores.

A edição 2020 apresenta~se como uma edição totalmente reescrita do jogo, apresentando gráficos aprimorados e uma simulação mais sofisticada que combina dados de votações reais, dados relativos ao entusiasmo dos eleitores e os resultados mais recentes do censo dos EUA de forma a oferecer um jogo divertido de jogar para jogadores casuais e realista o suficiente para amantes da política.

The Political Machine 2020 será lançado nesta Primavera para PC.