Depressão Berenice: saiba quais os distritos que estão sob aviso

Depois do ciclone Kirk, chega agora a depressão Berenice, que traz muito vento e chuva. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), doze distritos do centro e sul do continente estão sob aviso amarelo este sábado por causa da previsão de chuva, que pode até ser acompanhada de trovoada. Saiba quais os distritos.

Depressão Berenice já chegou ao território continental e afeta o Centro e Sul

De acordo com o IPMA, os distritos sob aviso são Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Viseu. O aviso meteorológico deverá ser levantado gradualmente até às 18:00, momento em que as condições meteorológicas deverão ser melhores.

A depressão Berenice já chegou ao território continental e afeta o Centro e Sul do país até ao final do dia. Em entrevista à SIC, o IPMA fala num fim de semana de precipitação, com alguma acalmia prevista para domingo. Pedro Sousa, meteorologista, garante ainda que a depressão Berenice é menos intensa do que o ciclone Kirk.

BERENICE é o nome atribuído pela AEMET (Serviço Meteorológico de Espanha) a uma depressão localizada dentro de uma vasta área depressionária complexa entre o arquipélago dos Açores e a Península Ibérica, e que às 16UTC de dia 11 de outubro estava centrada aproximadamente à latitude de 43°N e 21°W, com uma pressão atmosférica mínima de 986hPa. Esta depressão irá encher e deslocar-se lentamente para sueste, permanecendo na região entre o arquipélago da Madeira e o continente nos próximos dias, até perder a sua expressão à superfície no início da próxima semana.

Com o mau tempo, os sinistros tendem a aumentar. Algumas vias de circulação passam a acumular resíduos, há fraca visibilidade, os carros fazem aquaplanagem... saibam o que fazer em caso de aquaplanagem do seu veículo.