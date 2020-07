Infelizmente, estamos cada vez mais habituados a ver ataques de malware afetarem smartphones e outros dispositivos. Não é uma situação desejável, mas que infelizmente acontece de forma cada vez mais frequente e com um poder muito destrutivo.

Claro que os atacantes procuram outras formas de explorar ataques, escolhendo áreas diferentes. O mais recente foca-se agora nos carregadores e permite atacar um smartphone até que este derreta ou entre em combustão.

BadPower, um malware que pode derreter o seu equipamento

Não são raros e nem novos os ataques que se focam nos carregadores dos dispositivos. Tipicamente procuram infetar estes com malware, pela porta USB usada para depois obterem dados dos utilizadores.

O BadPower, uma nova descoberta feita pela Tencent, revela que um ataque similar pode ser explorado e infetar os carregadores, alterando o seu firmware. Este irá depois atuar de forma a conseguir sobretudo destruir o smartphone a que está ligado, até este derreter ou pegar fogo.

Transformador do smartphone é a origem do ataque

Este passo é dado ao dar ao smartphone mais corrente do que este poderá receber. O BadPower transforma um transformador fast charger e impede entretanto que este negoceie corretamente com o smartphone a voltagem a ser enviada. Assim, esta será enviada de forma descontrolada e acima do esperado.

Dos testes efetuados, foi possível descobrir que dos 35 transformadores de fast charging testados, 18 estavam vulneráveis. Estes são fabricados por 8 empresas e podem ser facilmente corrigidos. O pior é que de 34 chips testados, 18 estão vulneráveis e não podem ser corrigidos.

Carregadores fast charging são as primeiras vítimas

Os investigadores recomendam que sejam aplicadas algumas medidas simples para que estas situações não sejam exploradas. Bastará colocar medidas físicas de contenção no hardware e este ficará protegido contra a destruição que pode acontecer.

As recomendações continuam a ser as mesmas de sempre. Não devem usar transformadores que não controlem e tentem proteger ao máximo os smartphones e outros equipamentos. Há ainda que controlar a temperatura dos equipamentos e sobretudo desligá-los sempre que estiverem quentes demais.