COVID-19: Saiba em que nível de risco está o seu concelho

Para a atribuição do concelho ao caso, é utilizada a morada de ocorrência identificada no inquérito epidemiológico ou na primeira notificação clínica com indicação de resultado positivo. Nos casos em que a morada de ocorrência é omissa, é utilizada a morada de residência do caso, registada no Registo Nacional de Utentes do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com os números hoje apresentados, três concelhos de Portugal registam uma incidência superior a mil casos por 100 mil habitantes.