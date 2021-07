Freedom Phone promete liberdade, mas parece mesmo uma aldrabice

A liberdade de expressão tem estado a ser muito questionada por causa do próprio papel das redes sociais no mundo. Nos Estados Unidos assistimos mesmo a algo inédito no início do ano quando então presidente do país foi banido de forma generalizada das redes sociais por incitar ao ódio e à violência. Ora, não é que esta situação serviu de mote para a criação de um smartphone “livre”? O Freedom Phone acabou de ser anunciado e destaca-se por ter pré-instaladas apps que foram banidas da Play Store, por ter uma loja própria de apps e ainda um sistema operativo próprio.

Este smartphone está à venda por 499,99 dólares, mas olhando bem não é assim tão “livre” e remete-nos para modelos de smartphones Android à venda por menos de 150 dólares.

Freedom Phone é um novo smartphone disponível no mercado que tem como lema, tal como o nome indica, a liberdade. Erik Finman, um “jovem milionário do Bitcoin”, como se autodenomina, é a pessoa por detrás deste lançamento e no vídeo de promoção do novo telefone são mostradas claramente as suas motivações e o que promete ser este telefone.

Essencialmente, este pretende ser um produto que se afasta das grandes tecnológicas do país, como a Google ou o Facebook, que tendem, segundo ele, a castrar a liberdade dos utilizadores. Num exemplo, utiliza mesmo o caso do bloqueio das contas de Donald Trump do Facebook como um ato contra a liberdade de expressão.

Mas então o que promete ser este Freedom Phone?

Na página do produto não encontramos grandes especificações concretas do smartphone. São, no entanto, destacados os grandes trunfos do Freedom Phone. Em primeiro lugar, existe uma loja de apps própria, onde não existe bloqueio de apps, ou seja, qualquer app estará lá à disposição dos utilizadores, o que (como sabemos) poderá comprometer a segurança dos seus dados.

O smartphone traz depois pré-instaladas apps “conservadoras” banidas de pela Play Store, bem como serviços de confiança em termos de segurança dos utilizadores como o DuckDuckGo ou o Telegram.

O FreedomOS (diferente da ROM personalizada com o mesmo nome) é o sistema operativo que integra e apelidado como o primeiro sistema operativo de expressão livre e ainda vem equipado com uma ferramenta de privacidade “Trust”.

O Freedom Phone está a ser vendido nos Estados Unidos por 499 dólares diretamente a partir do site do produto, no entanto, existe um programa de afiliados aliciante que está a levar muitas pessoas de direita e influenciadores a promover o produto.

Um smartphone de liberdade americana, produzido na China pela Umidigi

A Umidigi é uma fabricante chinesa com a sua própria linha de smartphones, que aliás já aqui testámos no Pplware. Os seus produtos são apresentam uma relação entre qualidade e preço muito boa, com um desempenho muito interessante.

Segundo Erik Finman, esta é então a empresa que está por detrás do Freedom Phone. Se olharmos para o site da Umidigi, há apenas um smartphone dos robustos que custa mais de 250 dólares. Quando aos modelos tradicionais o UMIDIGI A9 Pro é o modelo mais caro, mas ainda assim tem um preço anunciado de 139,99 dólares.

No entanto, aparentemente, o Freedom não é mais do que o A9 Pro da Umidigi, segundo avança a impressa internacional. Mais que isso, a loja de apps proprietária deverá ser apenas a Aurora Store, com uma imagem diferente. Esta Aurora Store é um front-end de código aberto para a Google Play Store, ou seja, as apps disponíveis são as mesmas da Play Store.

E depois vem o sistema operativo, podemos mesmo estar apenas a falar no LineageOS, considerando algumas evidências encontradas em vídeos partilhados por alguns influenciadores do país.

Resumindo, basicamente, este é um smartphone barato com LineageOS, sobrevalorizado e que não passa de uma fraude, não sendo nem sequer uma opção tão livre e segura quando o seu criador exalta no vídeo de apresentação.