COVID-19: Problemas com ar condicionado? DGS diz que risco é baixo

Vários meses já se passaram desde que foi declarado o estado de pandemia por causa da COVID-19. No ar ainda há muitas dúvidas, incertezas, mas os estudos científicos têm esclarecido algumas questões.

Em Portugal a DGS procedeu à atualização das orientações sobre climatização dos espaços e métodos de pagamento.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), à semelhança da OMS e do ECDC, tem acompanhado de perto a evolução do conhecimento científico desde que foram reportados os primeiros casos de COVID-19.

A 9 de julho, a OMS emitiu um comunicado sobre as vias de transmissão do SARS-CoV-2, em que reitera que a transmissão do vírus ocorre maioritariamente através de secreções e gotículas e do contacto próximo com pessoas infetadas, não excluindo a possibilidade de transmissão por aerossóis. Posição idêntica tem o ECDC.

DGS: risco de transmissão da COVID-19 via ar condicionado é baixo

O risco da utilização de sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) é considerado muito baixo desde que se cumpram as regras para uma utilização segura, nomeadamente a sua manutenção, de acordo com as indicações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados.

Por outro lado, verifica-se também que o risco da utilização de moedas e notas é considerado muito baixo desde que se cumpram as regras de higienização das mãos.

Todas as orientações relativas a sistemas AVAC e métodos de pagamento foram atualizadas e estão disponíveis aqui.