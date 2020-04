COVID-19: Afinal por onde andam os portugueses? A Google diz…

O momento é de ficar em casa para que, todos juntos, lutarmos contra a COVID-19. Ainda ontem, foi renovado o Estado de Emergência em Portugal e há medidas mais restritivas.

A Google pode ajudar os países a tentar perceber as movimentações e assim definir estratégias no combate ao vírus. Saiba, na sua zona, por onde se movimentam as pessoas.

Como sabemos, através dos smartphones é possível saber a localização e movimentações das pessoas. Em pleno momento de pandemia, a Google revelou dados interessantes que mostram por onde andam os portugueses.

A informação tem como recurso dados do Google Maps. A gigante das pesquisas sublinha, no entanto, que cada utilizador pode ou não contribuir para estes relatórios. Isso pode ser feito através da Definição das contas, mais concretamente ao nível do histórico das localizações.

Onde ver os relatórios por distrito?

Através de um site direcionado para o tema, a Google partilha vários relatórios por país. Dentro dos relatórios é possível ver as informações por distrito. No relatório podemos ver, numa timeline, por onde as pessoas circularam nos últimos dias.

A Google mostra a mobilidade por locais como restaurantes, cafés, farmácias, parques, zonas de trabalho, etc.

Esta informação, sem revelar dados dos utilizadores, poderá ser bastante importante na definição de estratégias por parte das entidades competentes.

A COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países.

COVID-19 Mobility