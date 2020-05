Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como posso aumentar o espaço no meu Huawei P8 Lite?

Sou utilizador de huawei p8 lite 2017 tem 16 mas já reclama de espaço sem nada o que faço para funcionar realmente esses 16Gb? Fernando

Resposta:

Infelizmente um smartphone de 16GB de armazenamento é hoje em dia muito limitado.

Com as atualizações que vai recebendo acaba por ocupar o pouco espaço que tem livre, provocando os problemas que refere na sua mensagem.

A recomendação que lhe deixamos é que compre e instale um cartão de memória adicional, ganhando assim espaço livre e que é essencial.

Depois, deve transferir as suas fotografias, vídeos e até apps para esta nova zona de armazenamento, libertando assim o espaço que necessita.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ter uma porta HDMI no meu portátil?

Olá Pretendo comprar um computador portátil e uma das funcionalidades que tem de ter é ligação HDMI. Na minha pesquisa, os computadores que desejo não têm essa conexão. Um (Huawei Pro) tem thunderbolt e outro (Microsoft Surface laptop) tem apenas USB-C, ou seja, teria de comprar um adaptador ou dock. Um adaptador/dock para HDMI só funciona com porta thunderbolt? No caso de não ter thunderbolt, qualquer dock funciona? Cumprimentos.

Resposta:

A interface HDMI é tão popular que podemos admitir que será suportada pelas interfaces disponíveis.

Os computadores são cada vez mais compactos e, quer por economização de espaço quer por suporte da maior abrangência possível, trazem apenas a interface mais poderosa: USB C. O HDMI que quer não está relacionado com Thunderbolt. Especificamente, uma das portas USB C do Huawei MateBook X Pro é que tem suporte para Thunderbolt.

Assim, o que precisa é de um adaptador USB C com porta HDMI. Há deles que trazem “tudo e mais alguma coisa”, como HDMI, VGA, ethernet, USB A (a mais popular), SD/microSD e inclusive são alimentados para suportar o carregamento do próprio computador. Ou seja, coloca o PC na secretária e só tem de se preocupar em ligar 1 único cabo.

Falámos de um desses adaptadores recentemente, neste artigo.

[Respondido por Hugo Cura]

Round Cable ou Flat Cable, quais os melhores?

Boa tarde, Gostaria de saber se existe alguma diferença entre os chamados “Round Cable” e os “Flat Cable”. Se, de algum modo, a diferente morfologia afeta, por exemplo, a velocidade ou outro aspeto. Obrigado pela atenção disponibilizada. Fico a aguardar resposta. Com os melhores cumprimentos, Afonso Gama

Resposta:

Afonso,

A tendência que se tem visto nos últimos anos dá preferência à utilização dos Flat Cable em detrimento dos Roud Cable.

Existem várias razões apontadas, todas lógias e, em última instância, importantes, quer para a sua utilização quer para a sua manutenção.

De acordo com o que é apresentado, nos Flat Cable, ao contrário dos Round Cable, os filamentos condutores não se movem dentro do seu encapsulamento, conseguindo que as qualidades elétricas permanecam constantes.

Ao mesmo tempo, a forma plana garante que, no plano de sua seção transversal fina, os cabos planos tenham muito mais flexibilidade inerente do que os cabos redondos equivalentes.

Assim, estes Flat Cable acabam por garantir uma melhor condutividade e uma maior flexibilidade, sendo por isso melhores que os Round Cable.

[Respondido por Pedro Simões]

Como devo configurar o meu repetidor Wi-Fi?

Olá boa tarde. Pretendia se me pudessem ajudar esclarecer uma dúvida . Disponho de um router fibergateway da MEO num primeiro andar e através de um cabo tenho agora um repetidor da Devolo adquirido na MEO no r/c.Após receber este repetidor, fui ao site da Devolo e configurei o equipamento como ponto de acesso. Ou seja tenho uma rede na casa no primeiro andar e outra no r/c. Agora após consultar alguma informação através do vosso site, fui ao router fibergateway e activei o modo bridge ligando o repetidor da Devolo com o cabo na porta 4. A minha questão é: tendo configurado o repetidor como ponto de acesso e agora como modo Bridge , existe alguma sobreposição de configurações ? Não sei se a indicada será o modo Bridge ou ter o router como ponto de acesso ? Obrigado . César Henrique

Resposta:

César,

Não fiquei com certeza que quer dizer com “sobreposição de configurações”.

Mas vamos por passos. Primeiro que tudo, o modo bridge nos routers significa que, nessa porta 4 ethernet, está disponível uma ligação direta à rede do operador. Ou seja, tudo o que seja firewall, controlo de acessos, portas e afins que tenha configurado no router, não está a surtir efeito na porta 4. A porta bridge serve, essencialmente, para que um utilizador possa ligar um router da sua preferência, onde a ligação de rede não é influenciada pelo router. Digamos é, nessa situação, o router apenas serve como um modem.

Assim, a questão que se coloca é: tem a certeza que é isso que quer?

O AP da Devolo, é apenas um AP, não tem Firewall outras configurações habituais num router, pelo que os dispositivos que ligar a esse AP, estarão mais expostos à Internet que os dispositivos que ligar ao router Meo.

Portanto, resumindo, não deve utilizar a opção bridge para um AP.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde devo carregar os meus wearables, carregador ou PC?

Boa tarde Tenho vários wearables (smartwatch, headphones bluetooth, earbuds) e já procurei na net mas não encontrei uma resposta fidedigna. Posso carregá-los recorrendo ao carregador do telemóvel ou devo fazer apenas uso da porta USB do PC? Obrigado Com os cumprimentos do Vitor Lourenço

Resposta:

Qualquer interface USB comum funciona com uma tensão de 5V. Dependendo dos dispositivos e carregadores, podem ser utilizadas outras tensões para permitirem carregamento rápido, mas os 5V para um dispositivo genérico estão sempre disponíveis.

Assim sendo, qualquer carregador USB pode carregar qualquer dispositivo USB, desde que, claro, haja confiança na qualidade do carregador. Neste ponto, é importante evitar carregadores de origem duvidosa.

No que diz respeito à outra componente, a corrente, aqui nunca haverá problema. Senão vejamos:

se o carregador for de 1A e o dispositivo pedir 2A, o carregamento só será naturalmente de 1A, estando assim limitador pelo carregador (neste caso, está o carregador ao máximo). Isto significa que o carregamento poderia ser mais rápido se fosse utilizado um carregar de maior corrente

se o carregador for de 2A e o dispositivo pedir 500mA, então o dispositivo está a carregar com a potência máxima (neste caso, está o carregador a fornecer apenas parte do que consegue

Como exemplo, todos os dias carrego o smartphone no mesmo carregador, seja que smartphone for. Como carrego de noite, enquanto durmo, e não tenho urgência no carregamento, utilizo um carregador com corrente máxima de 800mA. Isto causará menos stress na bateria (menor temperatura), o que, a longo prazo, poderá beneficiar a sua longevidade.

Resumindo, carregue onde lhe der mais jeito, num carregador de confiança.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo pedir uma compensação à Avast?

Boa tarde, Só agora em Maio, li o vosso artigo relativo à probabilidade do Avast estar a vender os dados dos utilizadores a grandes companhias. Como sou utilizadora do Avast, gostaria de obter a vossa opinião sobre o meu eventual pedido de reembolso ao Avast. Obrigada Cristina Antim

Resposta:

Cristina,

Numa internet ideal esse seu pedido nem deveria existir, a empresa reconheceria a sua conduta errada e trataria de compensar os utiizadores.

Infeilzmente essa situação não existe e temos de estar sempe alerta para o que fazem com os nossos dados e com a nossa informação.

O caso da Avast foi apenas mais um e muitos mais vão acontecer no futuro. A falta de controlo leva a que estas situações aconteçam.

Quanto à situação em concreto, penso que não irá conseguir qualquer reembolso, por várias razões

A mais importante delas está nas regras de utilização do serviço e da aplicação e na forma como os dados foram recolhidos.

Tal como referimos no artigo, a Avast alegou que só recolhe os dados dos utilizadores que autorizaram, mesmo não tendo informado que o destino destas recolhas é a sua venda.

Assim, a Cristina terá concordado com a sua recolha, mesmo que não se tenha apercebido disso.

Infelizmente, estas opções e regras são criadas para serem mesmo assim, difíceis de detetar e complexas de interpretar.

[Respondido por Pedro Simões]

Como descarrego o LIBREELEC para o meu Raspberry Pi?

Os meus cumprimentos, A minha leitura do PPLWARE começa sempre por ser o meu “café da manhã”. Dá-me prazer ler as v/ notícias, assim como as “Dicas” que publicam. O meu “problema” é o seguinte: Utilizo há anos o Raspberry – atualmente tenho o Pi 4 – 4 GB RAM. A instalação desde há muito tempo é o LIBREELEC e o LIBREELEC CREATOR – Linux 64 BIT – para transferência de dados. Há cerca de 1 semana tive necessidade de fazer novamente o download do LIBREELEC CREATOR – Linux 64 BIT e para espanto meu não consegui por mais que o tente fazer. Aparece uma imagem na tela principal do ACE PLAYER, que não era usual aparecer a transferência vai parar ao Fcheiro TEMP e não consigo fazer nada. Quanto a outros downloads não tenho problema – Libreelec; Quasar; Repos etc. etc. Já desinstalei o ACE STREAM e não resultou. Utilizo o 7ZIP. Não sei o que fazer, agradeço a v/ ajuda se possível. Um abraço a todos os colaboradores do PPLWARE e boa sorte. JOSÉ AFONSO

Resposta:

José,

O problema é relativamente simples. Acontece que tem um conjunto de configurações que levam a esse resultado:

downloads do Firefox para um local temporário

downloads do Firefox a abrir automaticamente

ficheiros com extensão .bin a abrir com o Ace Player

A forma mais simples de conseguir fazer o download é clicar com o botão direito sobre o link de download e escolher a opção “Guardar ligação como…”

Abrirá imediatamente a janela para escolher a pasta onde quer guardar o ficheiro.

[Respondido por Pedro Simões]

