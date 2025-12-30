PplWare Mobile

Cartão de Cidadão: esteja atento a estas datas para renovar (mesmo dentro da validade)

Autor: Pedro Pinto

  1. Pedro Pinto says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:41

    Resumindo:
    Se o cartão não tiver o MRZ (Três linhas de letras e <<<, na parte traseira): Tem que renovar até 2026-08-03
    Se o cartão Não tiver Chip contactless: Tem que renovar até 2031-08-03

    De valor era colocarem imagens ilustrativas do que é o MRZ e a Zona identificativa do chip contactless.

    Pode ser que em 2026… já falta pouco

  2. Duarte Santos says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:48

    Pelos vistos não existe obrigatoriedade de renovação antes da data de expiração: https ://www.noticiasaominuto.com/pais/2911508/irn-desmente-necessidade-de-renovar-cartao-de-cidadao-antes-do-prazo?

