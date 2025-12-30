Cartão de Cidadão: esteja atento a estas datas para renovar (mesmo dentro da validade)

Há uma nova obrigação de renovar o Cartão de Cidadão mesmo antes de terminar a validade que aparece impresso no cartão, ou seja, mesmo que o cartão ainda esteja dentro do prazo oficialmente válido. Tal situação deve-se às novas regras europeias que estão a ser implementadas.

A culpa é do MRZ & Companhia

A União Europeia aprovou o Regulamento (UE) 2025/1208, que impõe novos requisitos tecnológicos e de segurança para documentos de identificação (como a leitura ótica MRZ e um chip contactless com dados biométricos).

Cartões de Cidadão emitidos antes do novo modelo de 2024 podem deixar de ser considerados válidos legalmente mesmo antes da data inscrita no cartão se não tiverem estes novos elementos.

Por isso, milhares de portugueses terão de renovar o seu Cartão de Cidadão mesmo estando “dentro da validade”, caso o cartão seja de um modelo mais antigo sem os requisitos exigidos.

Prazos importantes pra renovação do Cartão de Cidadão

Cartões sem a zona de leitura ótica (MRZ): devem ser renovados até 3 de agosto de 2026.

Cartões com MRZ mas sem chip contactless com biometria: têm prazo até 3 de agosto de 2031 para serem atualizados.

Caso tenha 70 anos ou mais em 2 de agosto de 2021 e o seu cartão tenha MRZ, pode mantê-lo até à data de validade já inscrita no documento.

O objetivo destas mudanças é harmonizar e reforçar a segurança e interoperabilidade dos documentos de identificação dos cidadãos na União Europeia, incluindo o uso de Cartão de Cidadão como instrumento seguro de identificação e autenticação digital em toda a UE.