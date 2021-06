Atenção: Ameaças com criptomoedas estão a aumentar

É verdade que o mundo das criptomoedas já teve melhores dias. Como sabemos, este é um mercado com muitas flutuações e nos últimos tempos as valorizações não têm sido as melhores.

Relatórios recentes na área da segurança revelam que há um aumento das ameaças com criptomoeda por parte de cibercriminosos.

A criptomoeda está intimamente relacionada ao criptojacking

A ESET, empresa líder em soluções de cibersegurança, divulgou os principais resultados de deteção de ameaças para o período de janeiro a abril de 2021, com destaque para a exploração de vulnerabilidades do Microsoft Exchange por parte de múltiplos agentes maliciosos com o objetivo de comprometer milhares de servidores de email.

A empresa de segurança realça, no entanto, o abuso das mais recentes vulnerabilidades e falhas de configuração com foco na obtenção de elevados retornos ao investimento, como o abuso do Remote Desktop Protocol (RDP), maior número de ameaças de criptomoeda, e um aumento acentuado de deteções de malware bancário em ambiente Android.

O crescimento das ameaças de criptomoedas, começou no segundo semestre de 2020 e continuou no T1 2021. Esta categoria de malware chegou aos 18,6% com dois picos menores relacionados a criptomineradores em fevereiro e abril.

A criptomoeda está intimamente relacionada ao Cryptojacking que é uma prática ilegal que assenta num método utilizado por hackers em todo o mundo. Através de aplicações criadas para o efeito, os criminosos apoderam-se dos computadores de outras pessoas, via Internet, com o objetivo de obter lucros com a mineração de moedas digitais. Em suma, esta prática faz com que o computador das vítimas minere criptomoedas sem que estas se apercebam.

O ESET Threat Report T1 2021 analisa ainda as descobertas mais notáveis por parte dos investigadores da ESET, como uma série em curso de investigação sobre trojans bancários latino-americanos, revelação dos malwares Kobalos e Operation Spalax, um ataque do tipo supply-chain direcionado que se centra em jogos online na Ásia, e uma nova backdoor do grupo Lazarus que foi utilizada para atacar uma empresa de logística de transporte de mercadorias na África do Sul.