Android 11 impõe obrigação de utilização da app de câmara pré-instalada

Quando, no Android, temos mais do que uma app para uma mesma finalidade, existe um seletor de aplicação que surge sempre que necessitamos de aceder a tal funcionalidade. Por exemplo, se tivermos duas apps de câmara instaladas, ao querer aceder-lhe através de uma app de terceiros, o seletor questiona qual queremos utilizar para captar a fotografia.

No entanto, a Google parece querer acabar com esta possibilidade.

Android 11 restringe utilização de apps

Os smartphones vêm com a sua app dedicada à captura de fotografias e vídeos, muitas vezes otimizadas para os módulos de câmaras integradas. No entanto, existem apps de terceiros que oferecem funcionalidades acrescidas (ou mais básicas), que satisfazem melhor as necessidades dos utilizadores.

Ao tentar utilizar a câmara através de apps de terceiros, poderá surgir um seletor de app, dando assim a possibilidade ao utilizador, de escolher a app de câmara que pretende utilizar para aquele fim. Contudo, no Android 11, o utilizador poderá deixar de ter esta escolha do seu lado.

No Android 11 irão mudar algumas questões relacionadas com esta escolha. Será o Android a decidir que, nestes casos, a app utilizada é a que vem pré-instalada no smartphone, sem questionar mais o utilizador sobre a app que pretende usar.

Aparentemente, esta ação surge associada a questões de privacidade e segurança dos utilizadores, sem que seja dada grande explicação adicional sobre o assunto.

No entanto, se o smartphone tiver mais que uma câmara pré-instalada, o utilizador terá a opção de escolher. Ainda que essa opção não seja muito comum.